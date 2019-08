"Impuestos que iban a bolsos" vs "todo concluye al fin", las picantes frases de campaña

A tan solo seis días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), las frases de campaña se van poniendo un poco más espesas y los candidatos suben su tono, más en un contexto de polarización como el que se prevé para el domingo. En ese marco, los principales postulantes a la Presidencia dejaron frases picantes en sus respectivos actos.

Por el lado oficialista, el presidente Mauricio Macri estuvo en Rosario, donde pidió el apoyo de los santafecinos y aseguró: "El domingo cada voto tiene que decir 'No volvemos al pasado'".

Acompañado por los candidatos a diputados nacionales de Santa Fe y con el habitual formato de escenario 360 grados que utiliza Juntos por el Cambio, el mandatario dio su mensaje en la recta final de la campaña para las primarias del domingo, durante la ceremonia que se realizó en el gimnasio del club Banco Nación, según consignó la agencia de noticias NA.

"Este domingo se definen muchas cosas, espero que Dios me ilumine porque lo único que quiero es ayudarlos a ustedes. Se define si seguimos avanzando o volvemos al pasado, si seguimos en el mundo o nos volvemos aislar", planteó el jefe de Estado.

A la hora de hablar de su gestión, destacó: "Estamos enfrentando el narcotráfico como nunca antes se enfrentó, las madres saben lo que es el narcotráfico cuando entra a tu casa, cuando entra a tu familia. No solo afecta a la persona que cae en la adicción, afecta a toda la familia". Y señaló que durante el kirchnerismo "había un discurso de que éste era un país de paso y que no había problemas de drogas".

Sin embargo, el pasaje más anti K del acto fue cuando afirmó: "Nuestros impuestos con el kirchnerismo iban a los bolsos que terminaban en conventos, iban a la Rosadita. Éramos socios de la Venezuela de Chávez y Maduro, éramos socios de Angola, hacíamos pactos con Irán. Nosotros somos el acuerdo con la Unión Europea, miren si no hemos avanzado".

La otra vereda. En tanto, el precandidato de Frente de Todos, Alberto Fernández, estuvo en la Ciudad de Buenos Aires junto al precandidato a jefe de Gobierno y presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, y mostró su costado rockero chicaneando a Macri con una frase de Vox Dei: "Todo concluye al fin, todo termina", bromeó en relación a una eventual derrota del oficialismo. Y agregó luego: "Está naciendo otro país, donde todos tenemos lugar".

En tanto, Fernández exhortó a los jóvenes a no dejarse "domesticar" y a no "resignarse al presente". "Aspiro a que sean la consciencia crítica. Que si alguna vez me desvío, salgan a la calle y me digan 'Alberto, esto no fue lo que nos prometiste'. No dejen que nadie los domestique, que nadie los calle, que nadie los haga resignarse a un presente. Ustedes tienen que ir por el futuro y no el presente", enfatizó.

EN VIVO | Con @MatiasLammens junto a representantes de centros culturales y dirigentes de juventud de la Ciudad.

Desde el escenario, Alberto F. destacó la importancia "de la educación pública" y criticó a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. El exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner recordó que la mandataria provincial había dicho que los pobres no llegaban a las universidades del Conurbano y, para diferenciarse, expresó: "Esas universidades sirven para lograr algo tan importante que es la posibilidad de lograr un sistema social ascendente donde todos tengan la posibilidad de progresar".

Fernández agradeció a Lammens por haber aceptado la propuesta de encabezar al Frente de Todos en la Ciudad una vez que se logró armar un frente "mucho más grande que el abanico de los que estaban originalmente" en el kirchnerismo.

"Estoy seguro que le estamos dando al país y a la Ciudad un nuevo dirigente que estaba dedicado a la dirigencia deportiva y que ahora va a dar mucho para hablar", auguró.

Sobre el armado amplio que logró el kirchnerismo con sectores del progresismo que hasta hace no mucho tiempo eran críticos, Fernández consideró que la que más "aportó" en este camino fue la propia Cristina Kirchner.

"Cristina es a la que más debemos decirle gracias pero todos pusieron su aporte. Todos dejaron de lado veleidades y expectativas. Todo para dar vuelta esta página. Esto la historia nos lo va a reconocer. Que los que pensamos igual nos pusimos de acuerdo para levantar un país que estaba de rodillas", sostuvo.

