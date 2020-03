Ginés González García: "La única vacuna contra el coronavirus es el aislamiento"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, destacó la importancia del aislamiento social preventivo y obligatorio (decretado por el presidente Alberto Fernández nacional este jueves 19 de marzo) para frenar el contagio de coronavirus en nuestro país. Según el funcionario, los casos en Argentina están "en un punto de meseta", aunque admitió que suben "lentamente" y que algunos de ellos "ya no son importados", es decir, que no tienen vínculo directo con personas que hayan viajado al exterior.

"Empiezan a ser primero y segundo círculo de contacto. Estamos ya inminentemente en la posibilidad de una circulación social", sostuvo González García entrevistado por Marcelo Longobardi en Cada mañana, ciclo que se emite por Radio Mitre. La afirmación ocurrió luego de que la cartera sanitaria que conduce confirmara los 31 nuevos casos en las últimas horas, por lo que el total de contagios en nuestro país ascendió a 128.

"Lo que uno trata en esto es que suceda lentamente y paulatinamente. Lo que estamos diciendo desde el principio toda la estrategia es amesetar la curva, intentando aprender mucho de lo que pasó en el mundo", comentó el ministro. "Hubo lugares, en general todos los países salieron tarde, pero otros no solo salieron tarde sino que además salieron escalonadamente por ejemplo Europa", agregó sobre la extensión de la pandemia.

González García fue criticado en las últimas semanas (incluso dentro del propio Gobierno) por minimizar, en enero pasado, la posibilidad de que el covid-19 llegue a la Argentina. En la entrevista de hoy, el ministro explicó que dicha actitud cambió "cuando apareció lo de Italia", país que en la actualidad enfrenta la mayor cantidad de contagios. "Desde ahí hemos tomado como país todas las medidas antes que el resto. Esto no nos exime de nada, pero en la medida que seamos efectivos en la medida, cuando empezamos a vigilar a los que bajaban de los aviones, cuando pusimos la suspensión de clases, cuando compramos en enero los reactivos", argumentó.

Sobre la demora en la llegada de reactivos, el funcionario explicó que recién están llegando en este momento porque "este virus no existía, entonces no había reactivos para el virus". "Por eso vamos lentamente descentralizando porque no teníamos stock. A partir de ayer, hoy empezamos los cursos a las provincias para empezar a descentralizar", agregó, dado que en la actualidad solo el instituto Malbrán realiza estudios para confirmar el virus.

Ginés afirmó además que el número de casos en nuestro país está "en un punto de meseta subiendo lentamente". "En la medida que hagamos lo que el gobierno dispuso ayer, eso depende de cada uno de nosotros individual y tratar de ayudar colectivamente a que se cumpla, los resultados los vamos a tener dentro de dos semanas", analizó, y agregó: "Si logramos frenar la circulación amesetamos el impacto y permitimos que la respuesta del servicio de salud sea eficiente lo cual disminuye el riesgo". "No hay ninguna vacuna. La única vacuna es el aislamiento. No va a haber vacuna disponible hasta dentro de seis u ocho meses", aseguró.

El ministro también intentó llevar calma sobre la gravedad de la situación: "Muchos de los que tienen el virus ni siquiera se dan cuenta. Y de los que sí se dan cuenta y se les comprueba la enfermedad, el 80% no necesita internación y puede sobrellevar la situación de forma en aislamiento total en su domicilio. De los que sí necesitan internación, solo el 5% puede tener una patología grave y de ese porcentaje, solo algunos, muy pocos, tienen consecuencias fatales", precisó.

Por último, González García comentó que trabaja con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para asegurarse la compra de respiradores para el Estado. "Estamos haciendo nuevos hospitales, haciendo que funcionen viejos hospitales que hace mucho que están cerrados", completó.

