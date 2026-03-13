Javier Milei festejó una estadística de Sabrina Ajmechet sobre los Nobel judíos: "Primero los datos"

El presidente Javier Milei replicó en sus redes sociales un mensaje de la diputada libertaria Sabrina Ajmechet en el que destacó estadísticas sobre la cantidad de premios Nobel obtenidos por personas judías a lo largo de la historia.

En su mensaje, la exintegrante del PRO escribió: “LES TIRO UN DATO. Los judíos representamos el 0,2% de la población mundial y aún siendo tan poco, ganamos más del 20% del total de premios Nobel de la historia”. La legisladora también detalló el peso de esos galardones por especialidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según la publicación, el 40% de los premios Nobel de Economía fueron otorgados a personas judías, así como el 26% de los de Medicina, el 24% de los de Física y el 19% de los de Química. Además, Ajmechet señaló que el 14% de los galardones de Literatura y el 8% del Nobel de la Paz también fueron obtenidos por integrantes de esa comunidad.

El mandatario citó la publicación y agregó un breve comentario: “PRIMERO LOS DATOS. Fin.”.

Javier Milei: "Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance"

El comentario del Presidente sobre la comunidad judía refleja su vínculo cercano con el judaísmo. Si bien Milei se define formalmente como católico, su fascinación por la cultura judía se convirtió en uno de los rasgos más llamativos de su perfil, incluso desde antes de llegar a la Casa Rosada.

Según ha declarado, profundizó el estudio de la Torá y comenzó a participar en rituales y tradiciones vinculadas al judaísmo. En varias entrevistas explicó que le atrae especialmente la lógica del Talmud y la tradición intelectual judía. “Soy católico, pero practico un poco el judaísmo”, ha dicho en distintas ocasiones.

Uno de los pilares de ese acercamiento es su relación con el rabino argentino Shimon Axel Wahnish, a quien Milei considera su guía espiritual. Wahnish, líder de la comunidad ACILBA y luego designado embajador argentino en Israel, fue quien lo introdujo en el estudio de la tradición judía. Ambos se conocieron en 2021, en una reunión que se extendió por más de dos horas.

Javier Milei en el Muro de los Lamentos en una de sus visitas a Israel.

La influencia de esa relación también se refleja en la cercanía de Milei con el movimiento jasídico Jabad-Lubavitch, una de las corrientes más influyentes del judaísmo ortodoxo. El Presidente visitó varias veces el Ohel, en Nueva York, donde descansan los restos del rabino Menachem Mendel Schneerson, un sitio de peregrinación para miles de fieles.

Tras asumir la presidencia, Milei incluyó a Israel como uno de los destinos de su primera gira internacional en febrero de 2024. En esa ocasión, el Presidente conoció personalmente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y visitó el Muro de los Lamentos. Regresó en junio de 2025, cuando fue galardonado con el Premio Génesis, conocido como el “Premio Nobel judío”.

Javier Milei habló en una universidad de Nueva York y se declaró “el presidente más sionista del mundo”

La cercanía del jefe de Estado volvió a reflejarse en su visita a Nueva York la semana pasada, donde participó de la gala anual J100, organizada por la revista y fundación The Algemeiner, y brindó una charla en la Universidad Yeshiva, donde afirmó sentirse “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”.

En su discurso en el centro universitario, Milei también hizo referencia a la guerra que se desarrolla en Medio Oriente y ratificó su posición personal y geopolítica. En ese sentido, aseguró que Irán es “enemigo” de la Argentina y agregó: “Nos han metido dos bombas (por Irán), una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

Incluso, a pesar de la escalada de tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, el mandatario libertario tiene previsto mantener el viaje organizado a Tel Aviv, estimado para el 20 de abril, aunque todavía no hay fecha confirmada. Fue invitado especialmente por Netanyahu a participar de los actos por el Día de la Independencia de Israel (Yom Ha’atzmaut, en hebreo).

TV

LT