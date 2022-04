José Luis Espert buscará "una gran alianza" con JXC y "contra el kirchnerismo" en 2023

José Luis Espert se manifestó a favor de realizar una alianza con Juntos por el Cambio para derrotar al Frente de Todos en las elecciones de 2023, aunque aclaró que tiene existir un "programa de reformas que sea presentado ante la sociedad".

"Si hacemos una gran alianza contra el kirchnerismo, con una columna vertebral basada en un programa, yo estoy dispuesto a conversar", afirmó Espert, diputado nacional por el partido liberal Avanza Libertad, en declaraciones radiales.

Espert dijo que el acuerdo no debe ser "una alianza simplemente antikirchnerista como hizo Cambiemos en 2015". "Si nos ponemos de acuerdo en un programa de gobierno que sea clarito en lo que le prometemos a la sociedad, yo estoy dispuesto a sentarme a conversar", enfatizó.

Milei descarta ir con JxC y avanza con su armado

Espert detalló que se reunió con los ex presidentes Mauricio Macri y Eduardo Duhalde, y los diputados nacionales del PRO Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal. "Con Duhalde, con Macri, con Ritondo y con María Eugenia Vidal me reuní porque me querían conocer", resaltó.



En tanto, lanzó duras críticas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

"Cristina es rara. Los que trabajaban con ella no la podían mirar a la cara porque era una especie de Cleopatra. Está chiflada", resaltó el legislador nacional, y expresó: "Máximo Kirchner me parece siniestro como la madre. Son personajes oscuros. Es fea su energía".