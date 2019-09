Juan Grabois no es el nuevo D'Elía: "No soy heredero ni vocero oficioso de nadie"

El referente de la CTEP Juan Grabois decidió este domingo distanciarse del dirigente social Luis D'Elía y dijo que si bien es "solidario" con el ex piquetero por su detención, en la política no es su heredero y tampoco es vocero del nuevo kirchnerismo. "Soy solidario con D'Elía, su detención es injusta, pero en política no soy heredero ni vocero oficioso de nadie", aclaró desde su cuenta de Twitter Grabois, a quen muchos consideran el "nuevo D'Elía".

"Solo asumo errores de los procesos en los que participo", agregó el militante. Aunque Grebois intentó culpar a la prensa de la comparación ("ciertos medios intentan continuamente colocarme en posiciones ajenas"), fue el propio D'Elía quien había considerado al joven como su "heredero" en el "universo de los movimientos sociales", al sostener que el activista podría replicar ante el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, la tarea de "vocero oficioso" que él hizo con Néstor Kirchner.

En diálogo con radio La 1110, el referente del Partido MILES consideró que Grabois "es un pibe bien intencionado, muy formado, abogado, de mucho compromiso con los más pobres". "Yo lo banco mucho. Él tiene 35 años, yo tengo 62. Lo veo un poco como mi heredero en el universo de los movimientos sociales", señaló. Además, contó que Grabois lo visita con frecuencia en la cárcel de Ezeiza.

D'Elía contó, además, que Alberto Fernández, "quiere mucho" al referente de la CTEP y que "por ahí Juan hará con Alberto la tarea que yo hice con Néstor: un especie de vocero oficioso. Yo durante dos años y medio dije lo que Néstor no podía decir. Me lo pedía él", explicó.

D.S.