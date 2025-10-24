Juan Manuel López cerró su campaña en el comité de la UCR de Magdalena: "No caigan en la trampa de la polarización"

Juan Manuel López, primer candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica (CC) por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre, terminó su campaña en el comité radical de Magdalena acompañado por militantes, intendentes y referentes de la UCR y la CC bonaerense este jueves 23 de octubre. “Le pido a la sociedad dos cosas: que vaya a votar y que no caiga en la trampa de la polarización. Nosotros podemos aportar rigurosidad y seriedad al Congreso que hoy está degradado”, afirmó López, y prometió "sostener la gobernabilidad y ponerle límites al presidente Milei cuando se pase de la raya”.

El referente político de la Coalición Cívica comenzó diciendo: “Vamos a garantizar la estabilidad institucional, a defender a los jubilados, a las personas con discapacidad y al hospital Garrahan. Vamos a denunciar la corrupción, venga de donde venga y también vamos a trabajar en las reformas estructurales que necesita la Argentina”.

El cierre de Campaña de López acompañado por militantes y candidatos

Luego apuntó contra Javier Milei: “El Presidente a veces se pone al margen de la ley, tiene que entender que es un servidor público que debe cumplir la Constitución". Y, a continuación, aseguró: "El país necesita que seamos serios y rigurosos; yo intento serlo en un lugar que muchas veces me avergüenza. Ese será mi propósito en estas elecciones y en el Congreso que viene”.

López terminó su discurso remarcando que “el domingo la elección es legislativa. No se elige presidente; se eligen diputados en un Congreso muy degradado por Fuerza Patria y La Libertad Avanza”.

Por su parte, Lisandro Hourcade, intendente de Magdalena y candidato a diputado nacional, aseguró que “es una elección donde se define qué Argentina queremos para los próximos años: si seguimos encerrados en el ‘vamos por todo’ del kirchnerismo o en el ‘todo o nada’ de Milei. Cada vez que fueron por todo o nos hicieron elegir entre todo o nada, los argentinos nos quedamos sin nada”.

A continuación, reconoció que “los intendentes tenemos que ponernos al frente de un problema que afecta directamente a nuestros vecinos: la falta de empleo. Por eso insistimos tanto en que haya reglas claras, un Estado con transparencia y planificación, y políticas que acompañen la inversión y el crecimiento de nuestras ciudades”.

Hourcade cerró su discurso diciendo: “Hay que tener un rumbo claro para que las empresas privadas y el Estado vayan de la mano, cumpliendo con las obras de conectividad, mejorando los servicios públicos y generando las condiciones necesarias para que vuelva a reactivarse la economía”.

También habló la dirigente radical Elsa Llenderrozas, segunda candidata a diputada nacional, explicando que es necesario “romper con la trampa de la polarización. En esta elección legislativa es una oportunidad de llevar otras voces al Congreso con un fuerte compromiso social, que respalda a la educación, la salud pública y respeta las instituciones”.

López y sus compañeros mostrando su boleta

Quiénes participaron del cierre de campaña de Provincia de Buenos Aires

Del evento formaron parte los integrantes de la lista de candidatos a diputados nacionales Matías Yofe, Maricel Etchecoin, Victoria Borrego y Toty Flores. Por el radicalismo, asistieron Román Bouvier, intendente de Rojas y candidato a diputado nacional; Miguel Fernández, titular del Comité de Contingencia del radicalismo bonaerense; el diputado provincial Valentín Miranda; el exvicegobernador Daniel Salvador; el exintendente de Brandsen Daniel Cappelletti; y el exlegislador nacional Sebastián Salvador; entre otras figuras relevantes de la UCR.

De la Coalición Cívica fueron los diputados nacionales Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto; los diputados provinciales Luciano Bugallo y Romina Braga; los exdiputados nacionales Fernando Sánchez y Mariana Stilman; y Juan Calandri, Auditor General de CABA.

