Juan Zabaleta, el intendente fiel al Presidente que asumirá en Desarrollo

El intendente de Hurligham, Juan Zabaleta, será el próximo ministro de Desarrollo Social. Se trata del jefe distrital más cercano a Alberto Fernández, pero también quien acaba de dar una de las peleas más fuertes con La Cámpora en su municipio, que lo llevó a negociar la unidad una vez vencido el plazo para el cierre de listas. No se trató solo de un acuerdo local, sino también de la negociación de la lista de concejales a cambio del salto al gobierno nacional.

Si existiese el albertismo que el Presidente tantas veces se ocupó de frenar, Zabaleta sería su principal referente. Cuando las internas dentro del Frente de Todos asoman, este intendente se convierte en una de las principales espadas del jefe de Estado, incluso cuando Fernández no quiere dar pelea. Esta fidelidad hizo que su nombre sonara varias veces durante estos meses en los que hubo distintos movimientos en el gabinete, pero recién ahora tendrá un cargo en el gobierno de su amigo Alberto.

El lugar se lo ofreció semanas atrás, cuando Fernández decidió que Daniel Arroyo se convirtiera en candidato a diputado nacional y su asunción terminó de cerrarse el último lunes por la noche. Aunque aún no se oficializó, Arroyo y Zabaleta ya comenzaron a hablar de la transición por teléfono y quedaron en encontrarse a principio de la semana que viene.

“En este gobierno hay vetos”, relata un viejo dirigente sobre el camino que debió hacer Zabaleta para llegar al cargo. Tiene que ver con la aprobación del kirchnerismo que debió tener para asegurarse el lugar. Zabaleta no llegó a desembarcar en el gabinete de manera sencilla. En el cierre de listas peleó contra La Cámpora por la boleta de concejales. Se resistió a entregar lugares al kirchnerismo y así dejar el distrito en manos de la agrupación juvenil. El intendente pujó con el número dos del PAMI, Martín Rodríguez, y presentó la nómina con su nombre a la cabeza. Sin lista de unidad hasta el sábado a la medianoche, hubo frenéticas negociaciones durante las últimas horas que finalmente terminaron en que no habrá internas en el distrito. El acuerdo fue que el primer concejal responde al intendente y el segundo, a La Cámpora. En las conversaciones estuvo presente el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque. Tuvo doble rol: defender a Rodríguez, que es su ex cuñado, y asegurar que él no asumiría en lugar de Arroyo.

La negociación fue mucho más allá. El intendente se aseguró que no habría veto a su nombre para ir al Ministerio de Desarrollo Social. Hubo acuerdo y finalmente la asunción de Zabaleta en el gabinete nacional que se dará en los próximos días. Al frente del municipio asumirá el actual presidente del Concejo Deliberante, Damián Selci, hombre del kirchnerismo. Ambos sectores se dan como ganadores.

Zabaleta llegó a la intendencia de Hurlingham en 2015, después de haber sido electo concejal. Anteriormente, había pasado por el Senado y la Anses. En la campaña de 2017 fue parte, junto a Alberto Fernández, del equipo de Florencio Randazzo pero después de las PASO dio su apoyo al entonces sello de Unidad Ciudadana, por el que competía Cristina Kirchner como postulante a senadora. El reencuentro de Fernández con Cristina Kirchner los volvió a unir y ya en 2019 jugaron juntos.