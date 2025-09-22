Este lunes, el gobernador Axel Kicillof cargó contra el Gobierno por el cambio de modalidad de votación para las próximas elecciones legislativas nacionales. Dijo que la decisión de votar con boleta única de papel estaba basada "en dos mentiras", y la calificó como "un capricho de Milei por conveniencia política". Además, explicó cómo funcionará el sistema, y desmintió que haya un nuevo impuestazo en la provincia de Buenos Aires.

Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de la ciudad de La Plata, Kicillof se quejó de la modificación en las boletas y rechazó los argumentos presentados por el presidente, que tachó de "mentiras demasiado expuestas". Negó que las boletas partidarias tradicionales facilitaran el fraude, como sostiene Milei. "Nunca desde el regreso democracia hubo una denuncia consistente de fraude con el sistema de boletas partidarias. Es decir, que hablaba de un fraude que nunca existió, nunca se produjo. Es escandalosamente falso y lo hemos demostrado en septiembre", dijo.

Luego añadió: "El Gobierno de Milei y el propio Milei se la pasaron haciendo una campaña ridícula y tienen que pedir disculpas, porque anticiparon algo que no iba a ocurrir". Aseguró que hablaron de fraude "sólo para cubrirse", y comparó a Milei con otros presidentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro, a los que llamó "socios del Club de Fachos Internacionales de Milei", que "denunciaron fraude cuando perdieron". Y remató recordando las elecciones provinciales del 7 de septiembre: “Fue tan grande la diferencia de votos que no se animaron a utilizar la mentira del fraude”.

Luego, le gobernador analizó el aspecto económico del cambio de modalidad. “Dijeron que la boleta de papel era más costosa: segunda mentira. La elección de septiembre tuvo costo total de 85.000 millones de pesos. Esto no encareció el costo del Estado. Para la elección nacional hay una erogación de 395.000 millones”, planteó. Y, calculando que la provincia de Buenos Aires abarca cerca del 40 por ciento del padrón nacional, estimó: "La elección con boleta única de papel (en la provincia) costaría, eventualmente, 150.000 millones de pesos. Eso quiere decir que la elección de octubre va a costar el doble".

Durante la conferencia de prensa, además, Kicillof explicó detalladamente el cómo se usa la boleta única de papel, y advirtió que no está permitido sacarle fotos.

Kicillof llamó "caradura y mentiroso" al ministro de Economía, Luis Caputo. “Quiero aclarar una falsa noticia relacionada a un presunto impuestazo sobre las billeteras virtuales", dijo el Gobernador. "Es una repugnante mentira con la que tratan de generar confusión y rascar un voto en una elección que se les viene complicada”.

El gobernador explicó que la "única novedad" es que, a partir de noviembre, Buenos Aires adhiere al régimen que ya tienen 19 provincias, que propone una comisión arbitral para cobrar el adelanto de Ingresos Brutos a quienes ya pagan este impuesto. Y acusó al Gobierno de mentir con fines políticos: “Si no tienen votos vayan a buscarlos honestamente, a ver si los consiguen, pero no mientan más, córtenla. No hay ningún impuesto nuevo en la provincia de Buenos Aires. Busquen argumentos honestos para conseguir los votos. Yo no puedo subir impuestos sin autorización de la Legislatura”, cerró.

