La Corte Suprema se muestra unida y presenta el nuevo reglamento para elegir jueces

Los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación encabezan este lunes 30 de marzo un acto público para presentar, de forma oficial, la propuesta que elaboraron para la selección de jueces. El objetivo del máximo tribunal es mostrarse unidos ante el impulso del gobierno nacional para nombrar más de 200 jueces, sin embargo la iniciativa lleva la firma de solo dos de ellos, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya que Horacio Rosatti no lo refrendó.

Pese a esa discrepancia los jueces del máximo tribunal de la Nación se mostrarán juntos para explicar la acordada del jueves, que incluye un proyecto mediante el cual se propicia que el Consejo de la Magistratura tenga la sanción de un nuevo reglamento para la designación de jueces en la justicia federal.

El Gobierno acelera la designación de jueces y audita a 200 candidatos para cubrir 337 vacantes judiciales

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La propuesta impactará sobre todo en los futuros integrantes de los tribunales federales de Comodoro Py, y busca que en ese proceso se respete, entre otros valores, la legalidad, igualdad, idoneidad, transparencia, imparcialidad, celeridad, y se evite la discrecionalidad.

El texto fue suscripto por Rosenkrantz y Lorenzetti y según trascendió desde Tribunales, la presencia de Rosatti, presidente del tribunal, apunta a que se reciba el proyecto como una postura de toda la Corte, sin fisuras internas. Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, la propuesta plantea que los nuevos jueces sean elegidos por el Consejo de la Magistratura por concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes.

También se habla de un banco de preguntas con multiple choice y restando discrecionalidad a los consejeros para reducir las chances de que hagan ascender o descender a los candidatos en el orden de mérito a partir de la entrevista personal.

ff