La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de Interés Social a la Fundación de la Familia Policial, en reconocimiento a su trabajo sostenido en la asistencia, contención y acompañamiento de integrantes de las fuerzas de seguridad y sus familias.

Presidida por Genoveva Ferrero, Secretaria general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad, la organización desarrolla una labor integral orientada al bienestar de la comunidad policial. Bajo la consigna de “cuidar a quienes nos cuidan”, brinda apoyo en situaciones de vulnerabilidad, asistencia social y acompañamiento ante emergencias. Entre sus principales acciones se destacan el otorgamiento de subsidios, el asesoramiento legal y contable, la promoción de becas educativas y la asistencia a familias que atraviesan contextos complejos.

“La Fundación nace y crece con ese espíritu: construir comunidad, ser red, ser sostén. Una familia al lado de quienes día a día cuidan a nuestra sociedad. Este reconocimiento nos emociona y, al mismo tiempo, nos renueva la responsabilidad de seguir creciendo, fortaleciendo vínculos y trabajando en conjunto”, sostuvo Ferrero durante la ceremonia. Estuvo acompañada por Pedro Potocar, el vicepresidente de la Fundación, y los vocales José Luis Giusti (ex ministro porteño) y Agustina Olivero (Secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano).

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El acto de reconocimiento contó con una amplia presencia de dirigentes políticos y judiciales. Participaron Marcela De Langhe, jueza del Tribunal Superior de Justicia; Martín López Zavaleta, fiscal general de la Ciudad; y Martín Ocampo, procurador general.

También estuvieron presentes los ministros Horacio Giménez (Seguridad), Gabino Tapia (Justicia) e Ignacio Baistrocchi (Espacio Público), junto a Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

Por parte del Poder Legislativo, asistieron los diputados Pilar Ramírez, Guadalupe Tagliaferri, Matías López y Francisco Loupias, además del secretario administrativo de la Legislatura, Cristian Gribaudo.

La cúpula de la Policía de la Ciudad también dijo presente, con la participación de su jefe, Diego Casaló, y la subjefa, Carla Mangiameli.

Asimismo, participaron Juan Manuel Olmos, Marcela Losardo (exministra de Justicia nacional) y Gustavo Ferrari (exministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires).

También participaron efectivos y voluntarios que dieron testimonio del impacto concreto del trabajo de la entidad. “Quiero agradecer a la Fundación por estar siempre para cada personal policial, cada vez que lo necesita. Gracias a la Fundación, mi hija tiene una beca para estudiar en la universidad y en la carrera que eligió. Para nosotros, esta organización es nuestra familia”, expresó Alejandra Bernal, oficial de la Policía de la Ciudad.

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Por su parte, la oficial Marta Juárez señaló: “Hoy me toca estar como voluntaria de la Fundación, mi trabajo es ser nexo con mis compañeros. Nos llegaron casos muy difíciles, pero fuimos aprendiendo gracias al equipazo que está en la Fundación”.

Además de su trabajo de asistencia directa, hay un dato que resaltan fuentes de la Ciudad: la Fundación "impulsa iniciativas solidarias y de inclusión orientadas a mejorar la calidad de vida de los efectivos y su entorno. En ese marco, promueve el fortalecimiento de la familia policial como un pilar clave, con impacto también en la calidad del servicio de seguridad que se brinda a la sociedad".

JP/DCQ