Rechazaron la solicitud de Alberto Fernández para suspender su indagatoria en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez

En el día de su regreso a los tribunales de Comodoro Py, la Justicia rechazó un pedido del ex presidente de la Nación Alberto Fernández para suspender su declaración indagatoria en la causa de violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yáñez. La defensa del ex mandatario reclama que le devuelvan su celular, mientras que intentan apartar al juez Julián Ercolini del otro caso por el que es investigado, conocido como "El Escándalo de los Seguros".

La presentación fue hecha por la abogada Silvina Carreira, que representa al dirigente de Unión por la Patria, ante el juez Ercolini, que está a cargo de ambas causas contra Fernández. El magistrado rechazó esta petición horas después, y confirmó así la indagatoria para este martes a las 11 horas.

Causa seguros: Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py para insistir en la recusación de Julián Ercolini

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La declaración del ex Jefe de Estado ya se había postergado dos veces. En la primera ocasión había sido citado para el 11 de diciembre, pero se demoró por la recusación y el pedido de apartamiento del juez. La segunda oportunidad fue ocho días después, el 18 de ese mes, pero el planteo fue finalmente rechazado a fin de año y el 27 de diciembre Ercolini fijó fecha de la indagatoria para los primeros días de febrero.

Sin embargo, el extitular del PJ Nacional pidió nuevamente la suspensión de la indagatoria al reclamar que le regresaron su teléfono, que fue secuestrado en agosto del año pasado cuando se inició la causa judicial por la denuncia por violencia física y pisológica que presentó la ex primera dama. La Justicia se quedó con el celular luego de un allanamiento que tuvo lugar cuando Yáñez denunció que su ex pareja la contactó cuando tenía prohibido hacerlo.

Ercolini sostuvo en su fallo que se resolverá si se le devuelve o no el dispositivo electrónico al ex Presidente pero que de todas se forma se mantendrá el llamado a declaración indagatoria. “Que la necesidad de contar con los dispositivos electrónicos aquí secuestrados para poder elaborar su defensa la introdujo recién el pasado 24 de enero, por lo que no se evidencia que de celebrarse la audiencia en la fecha fijada desde el 27 de diciembre del 2024, se vulneren las garantías constitucionales que refiere", manifestó en su fallo.

En esa línea, comentó que en esta situación incluso se debe tener "en consideración el tiempo que ha transcurrido desde el primer llamado de indagatoria -11 de diciembre de 2024- al día en que se ha fijado su materialización”. "En cuanto al pedido de postergación y reprogramación de la audiencia de indagatoria fijada respecto del nombrado Fernández para el día de mañana 4 de febrero del corriente año, no haré lugar a lo solicitado", sostuvo.

Según la imputación contra el ex mandatario, Yáñez lo denunció luego de que, a través de los chats que se conocieron en el marco de la causa de los Seguros, trascendiera que Fernández habría cometido supuestamente hechos de violencia contra ella. En esta causa él es el único acusado, por lo que después de su declaración el juez resolverá si hay elementos para sostener la acusación del fiscal federal Ramiro González.

Estos episodios habrían sido de diferente tipo y comenzado casi desde el inicio de su relación, por lo menos desde 2016, y encuadran en lo que se detecta como violencia psicológica, física y económica. “Tras ser electo para ejercer el cargo de Presidente de la Nación, la violencia física habría continuado y escalado, más precisamente después de haber quedado aquella embarazada, en forma de agarrones del cuello, zamarreos, cachetazos a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada, mientras convivieron en la Quinta de Olivos”, agrega el documento.

La recusación contra Ercolini

Este lunes, Alberto Fernández se presentó en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro para participar de una audiencia ante la Cámara Federal, a la que también exige apartar al juez federal Ercolini de la causa de los Seguros.

La audiencia fue ante el camarista Roberto Boico de la sala II del tribunal de apelaciones y el ex presidente expondrá junto a su abogada en esta causa, la Dra. Mariana Barbitta los motivos por los cuales considera que el magistrado del caso tiene una "enemistad manifiesta" hacia su persona y debería ser relegado del caso.

El expresidente Alberto Fernández y el juez Julián Ercolini.

Fernández pidió el apartamiento de Ercolini por temor de parcialidad, ya que como mandatario lo denunció a raíz del viaje que realizó con otros jueces, fiscales, funcionarios porteños y exagentes de inteligencia a Lago Escondido en octubre de 2022, por supuesta invitación del grupo Clarín. También presentó chats que ambos habrían mantenido en 2018 y señaló que conoce al juez desde hace años.

Ercolini negó ambas situaciones y dijo que no existen razones para aceptar la recusación porque ello afectaría “el principio del juez natural” en la investigación.

En esta causa, se investiga a Fernández por haber dictado un decreto que impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación. Ese decreto fue derogado más tarde, cuando Javier Milei llegó al Gobierno.

La Justicia federal investiga la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de esos contratos, entre los que figura Héctor Martínez Sosa, esposo de la ex secretaria del ex mandatario, María Cantero, y varios ex funcionarios de Nación Seguros como Alberto Pagliano, Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos.

FP CP