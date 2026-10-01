La nueva obra social de las Fuerzas Armadas asume la atención médica y empieza a pagar la deuda

Con la entrada en funcionamiento de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), el Gobierno inició este jueves una nueva etapa para la cobertura médica del personal militar y sus familias, mientras avanza con un esquema destinado a cancelar una deuda que supera los $200.000 millones y que afectó la prestación de servicios y la relación con los prestadores.

La nueva entidad quedó a cargo de la atención médica del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina luego de la división de la estructura que hasta ahora concentraba IOSFA. En paralelo, el Tesoro Nacional y el Ministerio de Defensa pusieron en marcha el proceso de cancelación de la deuda acumulada y trabajan en la recuperación progresiva de la red de prestadores.

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El esquema contempla además el mantenimiento de las prestaciones y de la red de hospitales propios que las Fuerzas Armadas tienen distribuidos en el país, con una presencia especialmente concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El objetivo oficial es reconstruir los convenios con prestadores y recuperar el funcionamiento normal de la cobertura médica para los afiliados.

La medida se implementa en el marco del DNU 88/2026, firmado en febrero, que estableció la reorganización de la obra social militar. Desde el Gobierno señalaron que el proceso de normalización demandará varias etapas y estimaron que podría completarse hacia fin de año, a medida que se regularicen los compromisos pendientes y se establezcan nuevos acuerdos con prestadores.

En ese contexto, las autoridades de OSFA mantienen reuniones con clínicas, profesionales y otros prestadores para acordar los pagos y avanzar en nuevos convenios. Como parte de ese proceso, la obra social comenzó a abonar un primer lote de más de 10.000 reintegros correspondientes a gastos médicos realizados por afiliados, por un monto superior a $5.000 millones.

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Los reintegros forman parte de una auditoría destinada a revisar cada gasto y verificar la documentación correspondiente antes de avanzar con los pagos. La intención es ordenar las obligaciones pendientes y establecer un mecanismo que permita reducir el atraso acumulado durante el período de transición entre IOSFA y la nueva estructura.

La reorganización también tuvo movimientos en la conducción de la estructura que quedó a cargo de la liquidación de IOSFA. En los últimos días dejó ese puesto el coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien fue reemplazado por Gonzalo Secchi, en medio de los reclamos por las dificultades en la cobertura médica y por la situación financiera de la entidad.

Mientras avanza la puesta en marcha de OSFA, el Gobierno también trabaja en los trámites necesarios para que la nueva obra social obtenga personería jurídica propia y legitimación procesal, además de incorporar el equipamiento y los recursos necesarios para completar su separación de la antigua estructura. IOSFA llegó a concentrar a más de 500.000 usuarios antes de la reorganización que derivó en la creación de dos estructuras diferenciadas.