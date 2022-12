Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner, volvió a aparecer en los medios esta mañana durante una entrevista radial en la que reveló que Gastón Guerra, miembro de Revolución Federal, fue a arreglar el baño de su casa después del intento de asesinato a la Vicepresidenta, el 1 de septiembre pasado. Las declaraciones de la mujer se dan luego del pedido de la querella de la titular del Senado de allanar su departamento.

“(Gastón Guerra) Vino a arreglar el baño después de que fue el atentado y cada vez que entraba al edificio los chicos le pedían que mostrara el bolso y él lo abría”, dijo la vecina de Recoleta este jueves 29 de diciembre en diálogo con Pablo Rossi al aire de Esta mañana, por Radio Rivadavia.

"Yo no tengo por qué saber lo que las personas que vinieron a casa escriben o publicaron. Sobre Gastón yo sabía su vocación de mucha indignación y enojo, pero jamás lo escuché diciendo que quería matar a Cristina, jamás. Como también jamás estuve en ese chat de Revolución Federal", agregó Tezanos Pinto.

Gastón Guerra en el edificio donde vive Cristina Kirchner

Los abogados de CFK en la causa que investiga el intento de magnicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre solicitaron que se realicen medidas de prueba para determinar si existe un vínculo que una a los referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal con Tezanos Pinto. La finalidad de los letrados es intentar determinar si la vecina de Fernández de Kirchner les facilitó información que les hubiera podido resultar útil en un eventual plan de atacarla.

En su defensa, la vecina de la titular del Senado agregó: "Estoy tranquila y confío mucho en la Justicia. Si un juez considera que tiene que allanarme la casa porque entiende que hay algo que le llame la atención bueno, que lo haga. Pero en este caso lo siento como un capricho de Kirchner de querer ajustar la realidad a su relato para poder salvarse ella".

La mujer indicó que Cristina Kirchner "fue víctima de [Fernando] Sabag Montiel que anda saber con quién planeo, si es que lo planeó con otra persona, el fallido atentado, pero la verdad es que Gastón Guerra haya venido a casa junto a otras personas no hace que yo haya estado planificando un atentado".

Ximena de Tezanos Pinto

Respecto a la estrategia de la defensa de Kirchner sobre su vínculo con Guerra, Tezanos Pinto aclaró que "Gastón vino a arreglar unos azulejos que se cayeron del baño. Si vieron los chats de nosotros y vieron la conversación conmigo saben de qué se trataba esa conversación".

En otro tramo del reportaje se preguntó: "¿Que movimientos puedo conocer yo de lo que hace Cristina respecto de a qué hora va a salir o entrar? ¿Qué puedo saber yo de afuera?".

Atentado contra CFK: citan a Gerado Milman y a sus colaboradoras

"Si a Cristina Kirchner alguien la mata, la corrupción en Argentina no se resuelve. El único modo en que se resuelva es que los jueces empiecen a poner límite y lo van a empezar a hacer en la medida que haya gente que denuncia cosas, que empuja, y sobre todo ciudadanos que mostramos nuestro desacuerdo", declaró la mujer.

El vínculo con Guerra

Ximena de Tezanos Pinto explicó que conoció al miembro de Gastón Guerra por medio de su inquilina Gladys Egui. "Un día me tenía que encontrar con ella y la llamó Gastón para pedirle que lo acompañe porque lo habían llamado en una causa por una denuncia que le hizo un periodista. Yo lo quería conocer a Gastón porque me parecía, ya que lo había escuchado hablar algunas veces, que hablaba superbien, con un sentido de patria. Reclamaba cosas para ganar bien en un mes lo suficiente para poder bancar a su familia. Eso es algo que le pasa a mucha gente y no todos lo podemos escuchar con tanta claridad".

Investigan un episodio ocurrido en Córdoba horas antes del atentado a Cristina Kirchner

“No deseo ni desee jamás la muerte de Cristina. Los jueces están actuando siguiendo la ley y ahora la condenaron a 6 años de prisión, pero nunca la desee la muerte a nadie. En ningún lugar en mi Twitter que alguien diga ‘bala, sí'. Yo siempre digo no a eso”, sumó la mujer que comparte el edificio de Juncal y Uruguay con la exjefa de Estado desde hace años.

En último lugar, concluyó: "Cristina está poniendo en mí un montón de cosas, entonces me tomaré el trabajo de ir respondiendo, paso a paso, cada una de las cosas donde hay inquietudes o donde tengo que refutar".