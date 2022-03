López Murphy criticó a Santiago Cafiero por insultar a Jorge Lanata: “Una vergüenza colosal”

El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, criticó al canciller Santiago Cafiero por insultar al periodista Jorge Lanata durante un programa radial.

Cafiero respondió a las críticas emitidas por Jorge Lanata respecto a su discurso en inglés que se volvió viral, considerando al periodista como un “dickhead”, lo que puede traducirse como un “cabeza de pene”, durante una comunicación María O´Donnell en Urbana Play.

Frente a esto, el diputado nacional indicó: “Our minister of Foreing Affairs is a colosal embarrasment”. En español, López Murphy manifestó: “Nuestro ministro de Relaciones Exteriores es una vergüenza colosal”.

El mensaje de López Murphy.

El legislador continuó con su crítica a Cafiero y afirmó: “No wonder Argentina’s current international image is what it is”, lo que podría traducirse como: “No es de extrañar que la imagen de internacional actual de Argentina sea la que es”.

Cruce entre Cafiero y Lanata: María O'Donnell lamentó las “expresiones inapropiadas” del canciller

Las declaraciones de Santiago Cafiero que avivaron la polémica

Durante la entrevista radial, Santiago Cafiero disparó contra los “sommeliers de inglés” en los medios, arremetió contra Lanata y explicó por qué su inglés no fue fluido en la Expo Dubái 2022.

“Yo tenía un discurso que estaba en español y cuándo llegué ahí no había traducción simultánea, entonces lo hice en inglés porque era parte de mostrarse humilde y de alguna manera, mostrarse también como parte de lo que es la misión diplomática nuestra, que no es agradarle a la pronunciación de quienes quebraron el país”, justificó el canciller.

El discurso en inglés de Santiago Cafiero que se volvió viral

El ministro de Relaciones Exteriores disparó: “Lanata said stupid things about me and I don't care. I think Lanata is a dickhead". En español, sería: “Lanata dijo cosas muy estúpidas sobre mi y no me importa. Yo creo que Lanata es un 'cabeza de pene'”.

Frente a esto, la respuesta de Lanata no se hizo esperar, por lo que aprovechó el pase con Eduardo Feimann para cuestionar al canciller: “Me parece elegante y a la altura de su cargo. Evidentemente no le importó nada, porque mirá como respondió. En off la cancillería me dice que nosotros le hicimos bullying al canciller ayer, ¿vos podés creer?".

El pedido de renuncia

Ante las declaraciones de Cafiero, diputados de Juntos por el Cambio solicitaron la renuncia del canciller a través de un proyecto de resolución. Éste tiene como objetivo “Solicitar la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, licenciado Santiago Cafiero por las expresiones vertidas contra el periodista Jorge Lanata”.

RdC