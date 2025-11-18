La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en San José 1111 —donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años en la causa Vialidad— a un grupo de nueve economistas vinculados al peronismo y al kirchnerismo.

Según informó en su cuenta de X, al encuentro, que se desarrolló en el Día de la Militancia que celebra el Justicialismo, asistieron nueve economistas que se acercaron para presentarle un conjunto de propuestas y lineamientos sobre un modelo económico “de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”, elaborado por más de 80 profesionales.

La convocatoria de Cristina Kirchner es un respuesta a las críticas que recibió el espacio, ya desde la campaña para las últimas elecciones, por una falta de propuesta económica clara que discuta la que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fernández de Kirchner señaló que el documento, de más de 400 páginas, fue trabajado en el ámbito del Partido Justicialista durante más de 45 jornadas. Indicó además que no se trata de un texto cerrado, sino de “una hoja de ruta abierta al debate y a la acción”, que será presentada ante el PJ para su discusión interna.

En el mensaje publicado, la ex mandataria afirmó que el país atraviesa “una encrucijada histórica” y mencionó como factores a considerar las tensiones geopolíticas globales, las transformaciones tecnológicas y los desafíos energéticos y ambientales. Sostuvo también que resulta necesario “abandonar la macroeconomía del desacuerdo” y definir un proyecto de desarrollo basado en soberanía, producción e inclusión.

Los nueve economistas que visiitaron a CFK: quién es quién

• Fernando Ausas. Economista (UBA). Ex director general de Asuntos Financieros Contables de la Auditoría General de la Ciudad. Coordina el Área de Análisis Económico en la consultora Analogías, donde desarrolla modelos que relacionan dinámica económica y opinión pública.

• Jorge Carrera. Doctor en Economía (Universidad de Pavía, Italia). Contador y licenciado en Economía (UBA). Ex vicepresidente segundo del Banco Central y ex gerente principal e investigador de la entidad. Fue vicedirector del Centro de Economía Internacional y consultor internacional. Profesor en la UBA y la UNLP e investigador del Conicet.

• Valentina Castro. Socióloga. Cursa la Maestría en Economía Política (Flacso). Es columnista económica en una emisora nacional y docente en la Universidad Nacional de La Plata.

• Anastasia Daicich. Economista (UBA), con maestrías en Relaciones y Negociaciones Internacionales (Flacso) y en Relaciones Económicas Internacionales (Universidad de Barcelona). Fue directora de Seguimiento de Gestión y Fortalecimiento Institucional en el Ministerio de Economía.

• Mercedes D’Alessandro. Fue directora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía. Fundadora de Economía Femini(s)ta. Se desempeñó como docente e investigadora en universidades nacionales y dirigió la carrera de Economía en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

• Emiliano Estrada. Economista y diputado nacional por Salta. Fue subsecretario de Relaciones con las Provincias (Ministerio del Interior) y ministro de Economía de Salta entre 2017 y 2019.

• Juan Pablo Futten. Contador público especializado en tributación. Docente de Impuestos II y Procedimiento Contencioso Administrativo y Fiscal en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Asesoró al Senado en temas tributarios y trabaja de manera independiente.

• Pablo Manzanelli. Doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología (UBA). Magíster en Economía Política (Flacso). Investigador del Conicet, docente e investigador en Flacso y la Universidad Nacional de Quilmes. Integra y coordina el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA).

• Martín Pollera. Economista (UNLP). Fue secretario de Comercio durante la gestión de Silvina Batakis y subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional (Ministerio del Interior). También ocupó cargos en el municipio de Florencio Varela.

En desarrollo...

LT