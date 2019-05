La actriz que imita a María Eugenia Vidal denunció que le cerraron la cuenta de Twitter

Una joven actriz denunció en su perfil de la red Instagram que su cuenta de Twitter fue suspendida, al parecer, por las imitaciones que realiza de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. En su descargo, pidió a sus seguidores "no votar nunca más a la derecha", porque "mata; calla voces; cierra cuentas; canales; radios y voces que obviamente no coinciden con su línea de pensamiento".

Luana Pascual, aseguró: "Hay un ejército de trolls bancados por el gobierno de Cambiemos que se dedica a hostigar; a denostar; a menospreciar y a difundir noticias falsas de todo lo que sea del kircherismo y peronismo".

Al tener suspendida su cuenta en Twitter, la joven decidió hacer un descargo en su perfil de Instagram, donde relató lo sucedido: “Les cuento que en el día de hoy me suspendieron la cuenta de Twitter, ya es la segunda vez que me pasa en menos de un año y esto no es casualidad. Yo tengo la cuenta desde el 2010 y jamás me había pasado algo semejante. Lo que sucede, para los que no saben o los que dicen ‘no creo, no puede ser’, hay un ejército de trolls bancados por este Gobierno, el de Cambiemos, que se dedica a hostigar; a denostar; a menospreciar y a difundir noticias falsas de todo lo que sea del kircherismo; peronismo y a postear las cosas más horrendas que se puedan imaginar como por ejemplo burlarse de la muerte de Santiago Maldonado o la de Héctor Timerman".

"Realmente, este año que tenemos la posibilidad de volver a elegir un Gobierno que nos represente, tenemos que tener en cuenta esto, porque si nosotros queremos vivir en un país libre donde uno pueda expresarse sin miedo a que lo metan preso o que te maten directamente por la espalda, eso también va en la urna. Entonces si querés un país libre y tanto te interesa la República y ser libre de expresarte (...) te pido por favor que no votes nunca más a la derecha porque la derecha mata; calla voces; cierra cuentas; canales; radios y voces que obviamente no coinciden con su línea de pensamiento. Eso es lo que hacen. La derecha destruye todo lo que está a su paso y la verdad me parece que nos merecemos algo mucho mejor, así que, votá bien. Gracias”, completó en la filmación.

En sus videos, que suele difundir en Twitter, Pascual imita a la mandataria provincial no sólo con su modo de hablar sino también con su forma de vestir. En uno de ellos se la puede ver lookeada con un poncho, como suele usar la miembro de Cambiemos. El último de ellos fue durante el acto de acompañamiento que la mandataria hizo con el Presidente en los talleres ferroviarios de Mechita, ocasión en la que el jefe de Estado comparó las computadoras del plan Conectar Igualdad y las escuelas sin internet con "tener asado y no tener fuego o parrilla".

La foto que compartió en su perfil de Instagram Laura Pascual. FOTO: Captura de pantalla

Tras subir el video a Instagram, la actriz compartió en la misma red social la captura donde se indica que tiene su cuenta suspendida. “Libertad de expresión como nunca, dijo (Hernán) Lombardi. Besote, desde la Argentina castigada por la dictadura de Mauricio Macri”, escribió para acompañar la imagen.

F.D.S./FeL