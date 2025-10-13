La astróloga Ludovica Squirru, reconocida por sus predicciones y su análisis del futuro de figuras públicas, sorprendió con una declaración sobre el presidente Javier Milei. A partir de su análisis, “nació en una constelación llamada Quirón”, un espacio que —dijo— fue descubierto recientemente y que marcaría su origen “fuera de la Tierra”.

Al exponer sus observaciones, Squirru destacó que su misión en la Tierra consiste en generar una “transmutación total”, un cambio profundo y disruptivo que podría transformar al país en distintos ámbitos. Definió a Milei como un “disruptor” y un “experimento” político, con una marcada obsesión por el déficit cero, aunque señaló que enfrenta dificultades para equilibrar las demandas sociales y atender las prioridades de la población.

También le aconsejó prestar atención a su bienestar emocional y moderar su exposición mediática: “El presidente tendrá que replegarse, dejar de querer resolver la vida de todos y evitar querellas y entrevistas. Será mejor para proteger su integridad emocional y evitar tragos amargos”, señaló la famosa astróloga.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ludovica Squirru había anticipado hace unas semanas el destino político del presidente según el horóscopo chino, recordando que Milei es perro de metal. Aún así, aclaró que “no encaja del todo en los arquetipos” de su signo: “El perro es humanista y empático, pero él es disruptor y un experimento para Argentina”, explicó.

Acerca de su futuro político, la astróloga sostuvo que la obsesión de Milei con el déficit cero podría chocar con límites si no se atienden las prioridades sociales: “No puede prosperar un país sin atender otras prioridades que la gente necesita”, afirmó. De acuerdo con sus palabras, estos desafíos se reflejan también en los resultados de las elecciones legislativas, que —dijo— ya había anticipado como parte de un proceso de cambio complejo para el país.

Paralelamente, se refirió al futuro de la Argentina, que definió como un momento de “transición”. Aseguró que en los próximos años llegarán grandes oleadas migratorias “del otro lado del mar” y que el mundo enfrentará nuevas guerras y tensiones globales y agregó “Faltan años luz para las definiciones. Se vienen movimientos nuevos en la sociedad civil y pruebas muy fuertes para la humanidad”.

Qué es Quirón, la constelación de la que Ludovica Squirru asegura que viene el presidente Javier Milei

El inusual “centauro” 2060 Quirón combina rasgos de cometa y asteroide, según explican los expertos

En 1977 se descubrió este cuerpo celeste que combina características de asteroide y cometa y que los astrónomos clasifican como un “centauro” por su órbita entre Saturno y Urano. Su recorrido es irregular y tarda alrededor de 50 años en completar una vuelta al Sol, lo que lo convierte en un objeto híbrido y enigmático desde el punto de vista astronómico.

Según la astrología, Quirón es conocido como “el sanador herido”, en referencia al centauro mitológico que era un maestro sabio pero no podía curarse a sí mismo. Además, representa heridas emocionales o existenciales profundas que pueden marcar la vida de una persona, pero también convertirse en fuentes de aprendizaje y crecimiento personal.

La NASA impulsó el proyecto AVATAR: enviar tejido humano a la Luna y anticipar posibles riesgos para los astronautas

A partir de su posición en la carta natal, Quirón marca el lugar donde una persona puede sentir un dolor profundo que impulsa su transformación. Por ello, Ludovica Squirru asocia a Javier Milei con esta energía de cambio y sanación, que —según afirma— le da un carácter disruptivo y la capacidad de generar una transformación profunda en Argentina.

MV