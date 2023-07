El ex presidente Mauricio Macri visitó hoy la Exposición Rural 2023 y señaló que "por suerte falta poco para que termine" el gobierno de Alberto Fernández, el cual calificó como "el peor desde la vuelta de la democracia".

"Estamos tan mal con este gobierno tan irresponsable; por suerte falta poco para que termine. Ha generado un caos económico y social en nuestro país. Esperemos que termine y dejemos atrás esta etapa que, para mí, ha sido el peor gobierno desde la vuelta de la democracia", sentenció durante una recorrida por los pabellones del Predio Ferial de Buenos Aires, en el barrio porteño de Palermo.

El fundador del PRO sostuvo que es "optimista" de cara a las próximas elecciones presidenciales, augurando un triunfo de Juntos por el Cambio.

"Vengo a meterme mi inyección de esperanza", dijo Macri al llegar a la Expo Rural 2023, donde ingresó acompañado por por su ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Y agregó: "La energía del campo, las ganas, la propuesta, te das cuenta que hay gente que sigue apostando por este país".

UxP entra en la recta final: preocupación por la Provincia y el desafío de dejar atrás el desorden

El ex jefe de Estado deseó que "Argentina sea un país donde todos convivamos dentro de la ley" ya que "sin ley tendremos más pobreza, más exclusión, y más jóvenes abandonando nuestro país en búsqueda de otras oportunidades".

"Soy optimista porque creo en los argentinos. Hay una claridad de entender lo que está pasando, entender definitivamente que necesitamos un cambio profundo en la Argentina. Eso me hace estar más compenetrado que nunca y apostando a que todos entendamos que tenemos que poner todo, absolutamente todo, para que Argentina sea un país donde todos convivamos dentro de la ley", planteó.

"Con la ley, tenemos un enorme futuro. Sin ley tendremos más pobreza, más exclusión, y más jóvenes abandonando nuestro país en búsqueda de otras oportunidades", manifestó Macri.

El ex mandatario no se pronunció oficialmente a favor de ninguno de los dos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio en particular, aunque todos sus gestos y declaraciones marcan un claro favoritismo suyo por Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta en la interna opositora.

ds