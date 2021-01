Mapa: dónde están los mayores de 60 años que se deberán vacunar

En Argentina hay 7.735.317 personas mayores de 60 años. Mientras espera la aprobación de la ANMAT para poder aplicar la vacuna Sputnik V a este rango etario y avanza en el cronograma de llegada de más dosis, el Gobierno nacional realizó un relevamiento que localiza a este grupo de riesgo barrio por barrio.

A través de la base de datos del Registro Nacional de las Personas (ReNAPer), la cartera a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro, armó un mapa interactivo que muestra la distribución geográfica de todas las personas mayores de 60 años a las que planea alcanzar en la primera instancia del operativo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aún no autorizó su aplicación a este grupo. Según explican desde el ministerio de Salud, su aprobación en el país se retrasó por una demora en el envío de documentación por parte del gobierno ruso. Después de la controversia que se generó porque el presidente Vladimir Putin dijera que aún no se vacunaría por no estar autorizada para su edad, el Ministerio de Sanidad de Rusia aprobó recién el 26 de diciembre la vacunación contra el covid-19 para los mayores de 60.

A la espera de esta misma autorización en Argentina, esta vez la polémica alrededor de la vacuna rusa tuvo que ver con las declaraciones de Carla Vizzotti que puso en discusión si es mejor vacunar a un mayor porcentaje de la población con solo una dosis que a menos cantidad de ciudadanos con dos dosis.

Covid: casi la mitad de los argentinos cree que hay que endurecer restricciones

“La decisión sanitaria más importante que nos tenemos que plantear es si queremos tener 10 millones de personas vacunadas a marzo con dos dosis o si preferimos tener 20 millones de personas con una sola”, dijo la funcionaria mientras ya se confirmó un segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas a Rusia que traerá 300 mil dosis del componente 2 para terminar de inmunizar al personal de la salud que ya recibió la primera vacuna.

Estas declaraciones generaron incertidumbre sobre el cronograma que había planteado el gobierno de Alberto Fernández para la aplicación de Sputnik por el cual se esperaba que a fines de enero se recibirían 4 millones de dosis del componente 1 y 1 millón del componente 2.

Mientras se esperan estas vacunas y se negocia con otros laboratorios la llegada de más vacunas, el Gobierno avanzó en el relevamiento de la población con mayor riesgo. Según el mapa oficial al que accedió PERFIL, de los 7.735.317 millones de estos ciudadanos, el 48,4% está en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

Sputnik V: Sandra Pitta dijo que el debate por las dosis no se puede hacer sin datos

Solo en los distritos del conurbano hay 2.118.845 personas en este rango etario mientras que en el interior del territorio bonaerense se localizaron 835.912 mayores. Al ser el distrito con la más alta cantidad de habitantes, La Matanza también contiene el número más importante de adultos ya que se localizaron 225.344 ciudadanos mayores.

En la Ciudad de Buenos Aires hay 846.682. El barrio que tiene más cantidad de adultos mayores es la Comuna 14 (Palermo) con 61.233 y el lugar con menos habitantes de este grupo es Villa Riachuelo que contiene a 496 adultos.

Los otros territorios con mayor población de riesgo son Córdoba (675.907), Santa Fe (638.802), Mendoza (333.292), Tucumán (252.680), y Entre Ríos (236.767).

Sputnik V: el Gobierno analiza aplicar "una sola dosis" de la vacuna contra el covid-19

Los siguen las provincias de Salta 187.917 (2,5%), Misiones 173.519 (2,3%); Corrientes 172.618 (2,3%); Chaco 167.932 (2,2%); Santiago del Estero 133.487 (1,7%); Río Negro 125.296 (1,6%); San Juan 120.881 (1,6%); Jujuy 107.422 (1,4%); Neuquén 99.560 (1,3%); Formosa 97.022 (1,3%); Chubut 89.563 (1,2%); San Luís 79.429 1%; La Pampa 67.981 (0,9%); Catamarca 59.900 (0,8%); La Rioja 51.691 (0,7%); Santa Cruz 41.675 (0,5%); Tierra del Fuego 20.537 (0,3%).

La localidad más al norte adonde llegará el operativo de vacunación es El Angosto, en Jujuy, en donde viven 20 personas de más de 60 años. La localidad más austral es Ushuaia (Tierra del Fuego), con 8.617 ciudadanos mayores. Desde el ministerio de Defensa se evaluará en las próximas semanas si es más conveniente trasladar a un centro de vacunación próximo a los ciudadanos de los barrios más inaccesibles como pueden ser los del norte del país o si se llegará allí con toda la logística.

La distribución de las vacunas estará a cargo de las fuerzas armadas a cargo del ministerio de Defensa que conduce Agustín Rossi. El operativo General Belgrano 2 repartirá las dosis que lleguen desde Rusia con la posibilidad de desplegar a 80 mil efectivos.

Sus acciones tienen que ver con: transporte aéreo (con 4 aviones Hércules C 130 de la FAA) que se complementa con otras aeronaves (incluyendo helicópteros); capacidad de transporte terrestre en todo el país; transporte marítimo y fluvial, con buques de la Armada Argentina; Además, cuenta con instalaciones militares para almacenamiento de insumos generales y desarrollo del apoyo logístico en 22 de las 24 jurisdicciones provinciales.

ra / ds