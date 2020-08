Marcela Losardo: "Sería una barbaridad si la Corte contesta con fallos contra el Gobierno"

La reforma judicial sigue siendo tema de debate en todos los estamentos políticos. En este contexto, la ministra de Justicia Marcela Losardo se refirió a la supuesta “respuesta” de la Corte Suprema a la reforma judicial: "Si llega a haber respuesta a la Reforma Judicial a través de fallos sería un disparate, una amenaza".

"Si la Corte Suprema contesta a la reforma judicial con fallos contra el Gobierno sería una barbaridad. Quiero creer que no es así. Es una barbaridad el rechazo de los recursos de D'Elia, Cristobal Lopez y De Sousa. Estamos en un problema", esgrimió en diálogo con El Destape Radio.

La ministra aseguró: "He escuchado a Gil Lavedra y Garavano hablar de que es necesaria la reforma judicial. Nadie puede decir que no es necesaria". "Queremos cambiar realmente la Justicia, darle a los ciudadanos un proceso eficaz y confiable. No escucho a nadie decir que no es necesaria una reforma. Entonces, ¿por qué antes oponerse no construimos una reforma?", preguntó.

Y agregó: "Un tercio de la reforma judicial la presentó Cambiemos, la hicieron Gil Lavedra y Garavano. Se habla de que es la reforma de la impunidad y a mi me ofende. Sería bueno que leyeran el proyecto".

Asimismo, Losardo indicó: "Ningún juez pierde su causa y nada se modifica de las causas en trámite. Está puesto así", "Nadie habla de poner jueces a dedo. Los subrogantes serán elegidos por el proceso constitucional. Ayer se envió al senado los casos de los jueces Bruglia y Bertuzzi para que evalúe sus traslados. No se puede decir que no se puede tratar la Reforma Judicial si no es presencial. Yo participé de la comisión desde casa y funcionó perfecto" y “Una cosa es que no haya consenso y otra que no quieran debatir".

En cuanto al sistema acusatorio que toca los roles entre fiscales y jueces, la funcionaria remarcó que "no es cierto que no se promueve el sistema acusatorio". "El Código acusatorio ya debería estar funcionando, lo suspendió el gobierno de Macri. Se evaluará si se necesitan más fiscales y defensores".

La reacción de un sector de la Justicia, en particular de los camaristas también fue analizada: "Es un problema que dos Cámaras hayan firmado acordadas diciendo que la Reforma es inconstitucional. (...) Hay que terminar el apego de la Justicia con los poderes mediáticos. Necesitamos una Justicia que lea el expediente y no otras cosas.

Por último soslayó que hay que "terminar con los operadores judiciales" y que "hay que revisar como funciona el Consejo de la Magistratura".

EA/FeL