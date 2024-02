Marcha atrás en LLA en iniciativa por aborto

La diputada de La Libertad Avanza Rocío Bonacci quedó como la única firmante del proyecto de ley para derogar la interrupción voluntaria del embarazo, sancionada en 2020 luego de varios intentos por su aprobación.

La presentación de la iniciativa realizada el último miércoles, horas después de la fallida sesión para la votación en particular del proyecto de ley de bases, incluía las firmas de otros colegas de la bancada. Entre ellos figuraban el jefe del bloque Oscar Zago y la legisladora Lilia Lemoine, quienes negaron enfáticamente haber dado su consentimiento para firmar el texto tal como se verificaba en el sistema oficial de la Cámara de Diputados.

“Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual, es muy dañino”, dijo Lemoine para graficar su molestia por la incorporación.

Bonacci aclaró luego que las firmas no eran “de puño y letra” sino que eran referentes que habían manifestado su acompañamiento aunque no habían concretado el trámite. El asunto fue girado ahora a las comisiones de Legislación General, de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública, aunque sin el respaldo expreso de la Casa Rosada el tema prácticamente no tiene posibilidades de ser encarado, sobre todo por el respaldo social que llevó a la aprobación de la normativa.

“No es parte de la agenda del Presidente, no es decisión del Presidente y no está impulsada de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, dijo el vocero de la Casa Rosada Manuel Adorni sobre la iniciativa de la diputada que tiene 27 años, es podóloga de profesión e hija del dirigente de ultraderecha José Bonacci, de la provincia de Santa Fe.