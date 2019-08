Máximo Kirchner cerró la campaña en La Matanza con Magario y Espinoza: "El 27 de octubre se van"

Máximo Kirchner eligió el partido bonaerense de La Matanza para cerrar su campaña electoral, acompañado por la intendenta Verónica Magario y Fernando Espinoza, quien se postula para regresar a la jefatura comunal. Con duras críticas al gobierno de Mauricio Macri, el líder de La Cámpora pidió el apoyo de los votantes para las PASO del próximo domingo 11 de agosto y prometió eufórico: "Este 27 de octubre se van".

"El presidente actual que prometía el oro y el moro a la sociedad, no tuvo el coraje para cumplir la palabra empeñada. Digo que 'no tuvo el coraje' porque tengo la convicción y lo sé, por la experiencia entre el 2003 y 2015, que si no tomó decisiones que favorecieran al pueblo fue porque no quiso, y no porque no pudiera", expresó el candidato a renovar su banca en Diputados por el Frente de Todos.

El hijo de la expresidenta Cristina Kirchner, habló de las "miserabilidades" del Gobierno y aseguró que "este modelo económico, anacrónico, viejo y que demostró reiteradas veces no dar resultado en Argentina debe terminar este 27 de octubre y el 11 de agosto es el primer mojón para que empiece a construirse un Argentina más justa y que vuelva a poner al ser humano el centro de las decisiones y no a la timba financiera".

"Les quiero pedir esperanza, que este 27 de octubre se termina, que este 27 de octubre se van. Si tenés un comercio no lo cierres, esperá que el 27 de octubre se van; si tenés una pyme no despidas a una trabajador porque el 27 de octubre se van; si querés o estás pensando en irte del país, no te vayas que el 27 de octubre se van", agregó.

Máximo Kirchner, armador y dueño de las listas del Frente de Todos

Máximo analizó además lo que sucederá en las próximas elecciones con la decisión de los votantes: "El Presidente no eligió a su pueblo y es hora de que el pueblo le demuestre que tampoco lo va a elegir", enfatizó el diputado. "Cómo puede ser que tengamos un Presidente que ante tamaña crisis, que ante el desempleo creciente, no tenga el ingenio suficiente, no tenga la creatividad suficiente, para imaginar un destino diferente", planteó luego el legislador.

Por otro lado, Espinoza pidió a los indecisos que "el domingo, cuando tengan que emitir el voto, piensen si estaban mejor hacer tres años o si están mejor hoy". "¿Dónde estuvo Vidal mientras la salud, la educación, o la seguridad se deterioraban? ¿Por qué no tuvimos más obras hidráulicas? ¿Dónde estuvo cuando nuestras escuelas tenían graves problemas estructurales? Sólo le preocupan cuestiones electorales. Tanto ella como Macri decidieron que en el país y la provincia no haya ni educación, ni salud, ni trabajo", agregó Magario.

DR/FeL