Milei arrancó en Córdoba la táctica de la campaña permanente hasta 2027

Javier Milei siguió dándole oxígeno a su campaña en estado permanente. Al frente del tour de la gratitud, pisó nuevamente la provincia de Córdoba, distrito en el cual La Libertad Avanza cosechó el 42% de los votos, para alentar a la militancia. No será el último destino de esta gira porque el Presidente quiere seguir visitando, en compañía de su hermana Karina, provincias durante todo el verano, con claras señales dedicadas a 2027.

Lo destacado de este paso del liberario fue el breve discurso que brindó en el paseo del Buen Pastor en el barrio de Nueva Córdoba de la ciudad capital, el sitio que seleccionó para realizar la actividad que planificó durante la última semana. “No solo vengo a darles las gracias por el acompañamiento de las urnas en la elección pasada. Vengo a redoblar mi compromiso con ustedes para hacer de Argentina el país más liberal del mundo”, gritó eufórico megáfono en mano y desde la parte trasera de una camioneta, algo que fue constante en la previa al comicio legislativo.

“En la campaña nos enfrentamos a una duda: si la Argentina avanza o retrocede. Decidimos avanzar por lo tanto vamos a seguir avanzando ¡Viva La Libertad Carajo!”, completó antes de despedirse de las decenas de personas que se acercaron a verlo. El economista, de este modo, comenzó a brindar gestos de posicionamiento hacia la carrera electoral que se producirá dentro de dos años.

En Casa Rosada, ante la consulta de PERFIL sobre los próximos pasos del jefe de Estado, confirmaron que estará protagonizando la gira en los próximos dos meses por lo menos. Las presentaciones, como se vio en el distrito gobernado por Martín Llaryora, replicarán todo lo hecho por el libertario durante la campaña electoral del 26 de octubre pasado.

Es su última parada en suelo cordobés, Milei, desde que pisó el barrio Nueva Córdoba a las 18 horas, se dedicó a desafiar protocolos de seguridad dispuestos por Casa Militar y saludó a cada militante que se le acercó y accedió a tomarse fotos. Especialmente, con aquellos que se congregaron en las inmediaciones del hotel en donde se alojó, el Quinto Centenario.

Con sus características camperas de cuero, su plan fue exhibir contacto directo con sus seguidores, cercanía y agradecimiento. Los dirigentes de LLA de la provincia resaltaron que hubo “euforia” en todo momento y todo salió tal cual lo planificado. Pero, más allá de la efervescencia que generó la presencia del líder libertario, hubo un hecho que complicó la logística: la cantidad de personas que aparecieron en el lugar, que dificultaron el ascenso del economista a la camioneta oficial. En dicho vehículo, se trasladó en compañía de su hermana, los diputados Martín Menem, Gabriel Bornoroni y Gabriel Roca, al Paseo del Buen Pastor. El sitio que eligió el equipo libertario para que el jefe del Ejecutivo brinde algunas palabras.

Sobre el evento y lo que significó la estadía de Milei en la provincia, Bornoroni comentó que Córdoba es la provincia más liberal del país y que “volvió a salvar a la Argentina. Por eso Milei volvió a agradecer todo el apoyo y la excelente elección que se hizo”. También se mostró confiado en que la reforma laboral que elaboró el oficialismo tendrá un debate rápido en el Parlamento. Básicamente, porque la iniciativa “apuesta” a formalizar millones de informales.

Mientras que Iñaki Gutiérrez, integrante del equipo de comunicación presidencial, hizo un balance positivo de la jornada y lo importante que fue para el partido haber cosechado un gran resultado en el distrito: “Estamos muy contentos con todo lo que se hizo. Esta recorrida del Presidente se trató justamente de agradecer a todos los votantes que acompañaron a La Libertad Avanza y que le han dado músculo legislativo para continuar con su agenda.”