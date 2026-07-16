Milei volvió a cargar contra Villarruel y la acusó de repetir “la chicanería K” tras la disputa por la sesión del Senado

El presidente Javier Milei volvió a profundizar este jueves su enfrentamiento con la vicepresidenta Victoria Villarruel y, aunque evitó mencionarla de manera explícita, la acusó por “miserabilidad” y la enlistó entre los personajes “destructivos”. Tambien la apunto por “repetir la chicanería K”. Las declaraciones llegaron luego del cruce que mantuvieron la titular del Senado y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la sesión convocada en la Cámara alta.

Durante una entrevista con El Observador, el mandatario cuestionó con dureza a la vicepresidenta y la vinculó con el kirchnerismo. “Ya conocemos a los personajes de la escena política y ya sabemos de la miserabilidad y lo destructivos que pueden ser. El mensaje K es siempre el mismo. Hay gente que en un momento se disfrazó de otra cosa y ahora baja mensajes K”, sostuvo. Además, agregó: “Hay gente que decide repetir como loro la chicanería K, de política barata; esto es mucho más simple: se va a resolver en las urnas”.

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El conflicto por la sesión del Senado

Las declaraciones de Milei se produjeron luego de que trascendiera un desacuerdo entre Villarruel y Bullrich en torno a la sesión prevista para este jueves en el Senado, donde La Libertad Avanza buscará avanzar con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Según trascendió, la vicepresidenta había planteado la posibilidad de suspender el encuentro legislativo debido a la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, mientras que desde el oficialismo insistieron en mantener el cronograma previsto.

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Milei calificó como imprudente la actitud de la titular del Senado, aunque evitó mencionarla directamente por su nombre. “Afortunadamente esas frases impertinentes e impropias que podrían estar generando ruidos corresponden a personas intrascendentes que nadie les da importancia, tengan o no cargos importantes”, afirmó.

Por su parte, Villarruel también cuestionó el proyecto impulsado por el oficialismo y puso el foco en la situación económica, al advertir sobre el cierre de pequeñas y medianas empresas y el incremento del endeudamiento de las familias, en línea con los últimos datos difundidos por el Banco Central.

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Milei y Villarruel: la diferencia por Malvinas

El enfrentamiento entre Milei y Villarruel también quedó expuesto en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial. A través de su cuenta de X, la vicepresidenta marcó distancia de la postura de la Casa Rosada sobre la conveniencia de no mezclar el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas con el encuentro deportivo. “No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, escribió.

Tras la victoria argentina, Villarruel volvió a expresarse en redes sociales al compartir una imagen de la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, que algunos jugadores exhibieron en el campo de juego.

Consultado sobre ese gesto, Milei sostuvo que se trata de “un sentimiento que está dentro de todos los argentinos” y consideró que “es perfectamente válido que ellos se quieran expresar y lo hagan”.

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No obstante, aclaró que “es un partido de fútbol, así lo entendió el director técnico y los veteranos”, y remarcó que la recuperación de las islas “se dará por la vía diplomática”. El Presidente aseguró que el Gobierno logró “avances enormes” en la cuestión Malvinas y destacó las gestiones de Gerardo Werthein y del ministro Pablo Quirno, además del acercamiento con Estados Unidos, que según afirmó, permitió que la ONU instara al Reino Unido a negociar con la Argentina.

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