"Muchas denuncias son del kirchnerismo, estoy tranquilo por cómo hice las cosas"

por Claudio Corsalini

—El resultado de las PASO fue un golpe duro para el Gobierno. ¿Cree realmente en el “Sí, se puede” que lanzó Macri para octubre?

—Sí, fue duro. Pero sí, se puede; cada lo vez lo veo con más claridad, sobre todo por la convicción que tienen millones de argentinos de que hay una transformación de valores que está en el respeto al otro, en el diálogo, en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. En la relación que tenemos con intendentes y gobernadores de nuestro espacio y de la oposición. Hacemos obras en todos los lugares sin distinción del color. Y reconocemos que cometimos errores, especialmente en temas de economía, pero uno escucha, aprende y corrige.

—¿Qué se puede corregir en tan poco tiempo?

—Son dos elecciones distintas en las que puede haber motivaciones diferentes al momento de votar. Hay factores que pueden darse para que lleguemos a un ballottage. Le pongo un punto muy especial a una revolución espontánea de la gente. A pesar de todo lo que le afectó al bolsillo, la gente quiere acompañarnos cuatro años más creyendo que el tema económico lo vamos a resolver.

—Hay muchas obras que se pararon tras la última devaluación. ¿Qué balance hace?

—Las obras que se están haciendo en la Ciudad y en la Provincia siguen. Estamos pavimentando calles en Morón, por ejemplo. Lo mismo que la construcción de la nueva terminal aérea en El Palomar. En Jujuy y en Tucumán también. En la ruta 34 hicimos varios kilómetros. Seguimos manteniendo el ritmo de obra.

—¿Cuál es el mayor motivo de la ralentización?

—La dificultad para acceder al capital , pero aun así las empresas hicieron un esfuerzo enorme y hay un nivel de obra importante que sin las PPP hubiese sido cero. Tendríamos que tener construidas más autopistas, pero es mucho más de lo que se hizo en los últimos años.

—Ante un cambio de gobierno, ya se habla de que varios funcionarios deberían desfilar por Comodoro Py. ¿Cómo se siente frente a esa posibilidad?

—Estoy tranquilo porque hicimos todo con total transparencia. Sería una tremenda injusticia si esto llegara a suceder, porque hablaríamos de distorsionar hechos. A diferencia de otros gobiernos, todas nuestras licitaciones están en internet, son abiertas y es pública toda la información. Hubo competencia absoluta en los procesos. Hicimos audiencias públicas de todos los temas. Tengo una denuncia por las rutas aéreas de Flybondi, donde también se hizo una audiencia pública. Muchas de esas denuncias las hacen representantes del kirchnerismo, estoy muy tranquilo de cómo hice e hicimos las cosas.

—¿Y los supuestos beneficios a la familia Macri con Autopistas del Sol, que también investiga la Justicia?

—Es lo mismo. Hasta es paradójico. En temas en los que el gobierno anterior hizo un desastre, con intencionalidades dudosas, lo único que hicimos fue ordenar todos esos procesos, por los juicios que tenía que enfrentar el país en el Ciadi.

—La oposición también denuncia una supuesta cartelización en el Paseo del Bajo para favorecer a Iecsa, que entonces era de Calcaterra.

—Cero cartelización, hubo competencia. La licitación la hizo la Ciudad, Nación aportó fondos. Se presentó una constructora, la de Calcaterra, que tiene décadas en el país y no se creó cuando Macri llegó al gobierno. De hecho, fue una de las constructoras que menos participaron en nuestra gestión. En Vialidad, trenes y aeropuertos no ganó ninguna obra. Con este Ministerio creo que no ganó ninguna obra.