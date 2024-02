El expresidente Alberto Fernández habló luego de ser imputado por la justicia por irregularidades en la contratación de seguros del estado durante su mandato. "No he robado nada, ni he participado de ningún negociado ni he autorizado ningún negociado y esto no es un negociado y están afectando a gente de bien, simplemente porque alguien dijo que esto era una caja de la política", dijo.

