Las organizaciones de jubilados pensionados, acompañadas por sindicatos y diversas agrupaciones sociales, realizaron esta tarde una nueva marcha de jubilados frente al Congreso de la Nación. Ante el veto presidencial de una ley que establecía incrementos salariales y ajustes automáticos para el sector previsional, se desató gran indignación entre los participantes.

A lo largo de esta concentración se desplegó un operativo policial amplio que incluyó a la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de resguardar la traza vial y evitar cortes prolongados. De esta manera, la resistencia de los manifestantes generó incidentes de empujones, corridas y conflictos verbales, reprimidos con gas lacrimógeno, con algunos heridos leves.

De inmediato, las imágenes mostraron a varios afectados con los ojos irritados, que debieron recibir atención de los profesionales de primeros auxilios presentes en el lugar.

La manifestación, que buscaba expresar el descontento por el ajuste económico, culminó en disturbios con el uso de gas pimienta y corridas.

Los principales espacios gremiales y agrupaciones de jubilados presentes en la movilización repudiaron el accionar policial y subrayaron el carácter pacífico de la protesta. Además, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma) y la Central de Trabajadores de los Argentinos (CTA de los Argentinos) difundieron en sus redes sociales el llamado a reunirse “por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia”.

Algunos de los presentes eran también el cura villero, padre Paco Olveira, habitual manifestante con conflictos previos con la policía, así como el papá de Pablo Grillo, fotógrafo herido el 12 de marzo por un proyectil de Gendarmería.

Diferentes manifestantes denunciaron demoras luego de los incidentes, mientras que las principales vías afectadas fueron avenida Hipólito Yrigoyen, avenida Rivadavia y avenida Entre Ríos.

Cómo el Gobierno intenta mitigar la crisis con nuevos beneficios para jubilados

A partir de este mes, los jubilados y pensionados podrán acceder a un nuevo programa de beneficios que brinda descuentos exclusivos en supermercados y distintos comercios.

La respuesta del Gobierno nacional implementó y lanzó oficialmente nuevas medidas económicas y sociales dirigidas a jubilados y pensionados con el objetivo de aliviar el impacto de la crisis en sus hogares. A partir de este lunes, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en coordinación con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), presentó un programa de beneficios específicos para este sector.

A través del plan, los jubilados y pensionados acceden a descuentos exclusivos en más de 7.000 comercios, incluidos grandes supermercados. Los titulares pueden obtener un 10% de descuento sin tope en compras generales y hasta 20% en productos de perfumería y limpieza, utilizando la tarjeta de débito vinculada a su prestación.

Desde el Gobierno señalaron que trabajan para incorporar mejoras adicionales más allá de lo previsto en el Presupuesto 2026, que contempla un aumento de jubilaciones y pensiones del 5% por encima de la inflación proyectada. Quienes cobran a través del Banco Nación también recibirán un reintegro adicional del 5%, con un tope mensual de $20.000.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobren en Banco Galicia podrán acceder a descuentos de hasta 25% y compras en 3 cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito (tope mensual $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas). Los titulares de cuentas remuneradas FIMA recibirán rendimientos diarios sobre el saldo de sus cuentas, con TNA de 33,2% y sin límite.

Qué supermercados tienen los descuentos exclusivos para jubilados y pensionados ANSES

Desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que el programa es dinámico, con posibilidad de sumar más supermercados, bancos y beneficios en el futuro.

Mv/mu