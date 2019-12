Ocho legisladores entre los miembros del nuevo equipo de gobierno

por Daniela Mozetic

De los 32 nuevos integrantes del equipo de gobierno que presentó el último viernes el electo presidente Alberto Fernández, ocho son legisladores en ejercicio o ya asumidos para el período 2019-2023 que deberán dejar su lugar para hacerse cargo de la función ejecutiva.

Una de las novedades de último momento en la foto del nuevo gabinete fue la de Roberto Salvarezza, el ex titular del Conicet que asumirá como ministro de Ciencia y Tecnología. Ubicado en el segundo lugar de la lista, Salvarezza juró como diputado nacional en 2017 y ahora dejará su lugar al secretario general de la agrupación Peronismo Militante, Héctor “Gallego” Fernández, quien se encontraba en el lugar 14 de la boleta del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires.

La sorpresa de Salvarezza sumó otro corrimiento a la lista del FpV de hace dos años que también incluía a Fernando Espinoza (electo intendente de La Matanza) y a Daniel Scioli, que irá como embajador en Brasil, y que serán reemplazados por Romina Maciel Uhrig, dirigente de Moreno y pareja del saliente intendente Walter Festa, y Nicolás Rodríguez Saá, primo de los hermanos puntanos Adolfo y Alberto.

También se sumará al gabinete el formoseño Luis Basterra, como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, en otro gesto hacia el gobernador Gildo Insfrán que también logró colocar a José Mayans como jefe del bloque de senadores del oficialismo. Reelecto por el período 2019-2023, Basterra fue uno de los que juró el último miércoles en la Cámara baja y será reemplazado desde el jueves 12 por Agustín Samaniego, tercero en la lista del Frente de Todos de esa provincia norteña.

Estos dos casos se suman a los dos ex integrantes del Frente Renovador que ingresaron a Diputados en 2017: Felipe Solá, el nuevo canciller, y Daniel Arroyo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. La reemplazante de Solá es la ex massista Liliana Schwindt, quien ya realizó una presentación judicial para evitar un posible freno de su asunción a través de una interpretación de la Ley de Paridad, mientras que por Arroyo entrará Jorge Sarghini, aliado al ex postulante presidencial Roberto Lavagna.

Luana Volnovich, designada en PAMI, y Victoria Donda, con destino en el Inadi, fueron dos de las electas diputadas que también juraron por un nuevo período pero dejarán sus lugares a María López y a Mara Brawer, referente porteña del ámbito educativo. Por su parte, la banca de Juan Cabandié, integrante de la lista del Frente para la Victoria 2017, la ocupará el cooperativista Carlos Heller, a quien le fue reservada la titularidad de la Comisión de Presupuesto, mientras que Juan Saleme asumirá en lugar de Agustín Rossi, destinado al Ministerio de Defensa.