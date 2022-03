Otro intento fallido para ocupar vacantes judiciales

Fracasó otro intento de ocupar varias vacantes en el Poder Judicial por falta de consensos. El Consejo de la Magistratura, que se encarga de evaluar a los postulantes según su idoneidad, no pudo nuevamente conseguir la mayoría necesaria para aprobar por votación los candidatos a distintos juzgados claves para el poder político y la lucha contra el narcotráfico.

Mientras que fuentes del oficialismo en la Magistratura ponen énfasis en la importancia de avanzar con la votación, la oposición se muestra renuente a aceptar la validez de la actual conformación para elegir jueces. Tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la composición de 13 miembros del Consejo, la oposición argumenta que deberá esperarse a que asuman los nuevos representantes de los distintos estamentos a mediados de abril para proceder. Otros consejeros que no representan a la política también mostraron visiones discordantes entre sí.

“Tenemos que esperar a la nueva constitución para conseguir los consensos para los concursos, y es por eso que solicito la postergación. Caso contrario, anticipo que voy a votar negativamente todos los concursos que se traten”, afirmó el consejero Ricardo Ricondo, representante de los jueces.

“Someternos a una parálisis antes de esa fecha sería incumplir nuestras obligaciones. Estamos habilitados legalmente para seguir trabajando y buscando consensos, pero para nada debemos frenar este cuerpo antes, si no tenemos que renunciar todos y que no haya Consejo de la Magistratura hasta que no haya una nueva ley. Hasta el 15 de abril tenemos la legalidad para seguir trabajando. Me opongo a eso de no tratar ningún tema hasta el 15 de abril”, objetó el consejero Diego Molea.

Lejos de ser nuevas, las vacantes en muchos casos llevan varios años demoradas. Entre ellas figuran tres juzgados federales en lo criminal y correccional: el número 6, a cargo del juez Canicoba Corral, jubilado en 2020; el número 11, otrora ocupado por Claudio Bonadio, quien falleció el mismo año; y el 12, que encabezó Sergio Torres hasta asumir como miembro de la Suprema Corte bonaerense. Por otro lado, también permanecerán pendientes los dos asientos en la Cámara Federal porteña, actualmente ocupados por Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

Desde el Consejo, su presidente, Alberto Lugones, señaló también la urgencia de dos baluartes fronterizos: los juzgados federales de Puerto Iguazú, en Misiones, y de Clorinda, en Formosa.

Fuentes oficialistas también sostienen que la votación estaría siendo obstaculizada a pedido de Mauricio Macri.

Por su parte, Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo, señaló respecto de las vacantes ocupadas por Bruglia y Bertuzzi que “no se nos escapa que el meollo de la cuestión de todo está en este concurso. Ya hace más de un año y medio dimos la discusión de los traslados y se terminó con el fallo per sáltum de la Corte Suprema con Bruglia y Bertuzzi. La situación que hace complejo ponernos de acuerdo y dar dos terceras partes radica en este concurso”.