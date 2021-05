Para Alberto Fernández, el "problema" de los derechos humanos en Venezuela "fue desapareciendo"

El presidente Alberto Fernández habló una vez más sobre el tema Venezuela y las denuncias de violaciones a los derechos humanos que recaen sobre la administración de Nicolás Maduro. El jefe de Estado consideró que se trata de un "problema” que “poco a poco fue desapareciendo".

Fernández recordó su apoyo al informe elaborado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, y sostuvo que esto comenzó a resolverse.

"Muchos de izquierda me criticaron porque apoyé el informe de Bachelet cuando marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos, pero también trabajé para ayudar a (Michelle) Bachelet a que encare en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos", dijo el Presidente en diálogo con Radio 10.

En ese marco, sumó: "Y ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo. Hay un camino para resolver los problemas que no pasa por meterse en los países ni de forma armada ni con bloqueos", analizó el primer mandatario.

El Presidente sostuvo además que, durante su gira por Europa y en su reunión con el presidente de Francia Emmanuel Macron, él mencionó el tema: "Cuando Macron me felicita por el aborto, vuelve a convocar a una reunión en París por un tema de la igualdad de género y dice 'quiero felicitar y agradecer al presidente Fernández por sus esfuerzos por la paz en Venezuela y porque la democracia y la institucionalidad funcionen a pleno en Venezuela'” expresó.

El presidente francés destacó la posición del gobierno argentino en relación a Venezuela, algo que el canciller argentino, Felipe Solá, había mencionado como un "tema toxico". “Quiero destacar su acción determinada pacificadora en el tema de Venezuela. Nosotros también tenemos apego a la estabilidad de toda la región”, dijo en ese momento.

En palabras de Alberto Fernández, "Macron empezó a darse cuenta que lo que le decía era cierto". "Que el camino para resolver el tema Venezuela no era bloquear Venezuela, era lograr que encuentren un diálogo y ellos resuelvan el problema, y lo sentí con mucha alegría", apuntó.

El último informe de la ONU denuncia casos de violaciones de derechos humanos

No obstante, según trascendió, el gobierno de Maduro no ha permitido hasta el momento que se instale la oficina permanente de la ONU en la ciudad de Caracas para monitorear si continúan las violaciones a los derechos humanos denunciadas. La situación se da a pesar de que la ex presidenta chilena y Maduro habían acordado en 2019 la estadía de esos enviados de la ONU en Caracas.

Asimismo, los últimos informes de la oficina de Naciones Unidas que encabeza Bachelet señalan que las situaciones vinculadas a violaciones de los derechos humanos continúan en el país caribeño. En el informe publicado el 11 de marzo pasado, la ex presidenta chilena señaló que se registraron "al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares".

La Alta Comisionada indicó además que habían recibido denuncias sobre presuntas represalias sufridas por personas que colaboraron con su oficina y con la misión de Naciones Unidas a Venezuela. "Estamos investigando también estas alegaciones muy graves y en cualquier caso pedimos que cesen inmediatamente y que los responsables sean sancionados", dijo Bachelet en ese momento.

ag / ds