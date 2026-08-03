lunes 03 de agosto de 2026
POLITICA
educación pública

Paro nacional docente: el Gobierno busca garantizar el 75% de clases y activa controles en escuelas de todo el país

El operativo comenzó este lunes con inspecciones muestrales en establecimientos educativos para verificar el cumplimiento de la normativa que declara a la educación como servicio esencial. Ante eventuales incumplimientos, contempla la aplicación de sanciones a los involucrados.

Alertan que en Argentina se pierde al menos un mes de clases por año
Alertan que en Argentina se pierde al menos un mes de clases por año | .
Agregar PERFIL en Google

El regreso a clases del receso invernal, que se completa este lunes en todo el país con la vuelta en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, está marcado por un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).

Simultáneamente al reclamo de los sindicatos por la reapertura de paritarias y mejoras salariales, la gestión de Javier Milei puso en marcha un operativo de inspecciones para garantizar una prestación mínima del servicio educativo y advirtió que habrá sanciones en caso de incumplimiento.

Noticia en desarrollo...

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

También te puede interesar
En esta Nota