Paro nacional docente: el Gobierno busca garantizar el 75% de clases y activa controles en escuelas de todo el país

El regreso a clases del receso invernal, que se completa este lunes en todo el país con la vuelta en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, está marcado por un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).

Simultáneamente al reclamo de los sindicatos por la reapertura de paritarias y mejoras salariales, la gestión de Javier Milei puso en marcha un operativo de inspecciones para garantizar una prestación mínima del servicio educativo y advirtió que habrá sanciones en caso de incumplimiento.

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