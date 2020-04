Por el coronavirus, el Grupo de Puebla pidió la condonación de la deuda externa de América Latina

Los dirigentes del progresismo de América Latina y España que integran el Grupo de Puebla, entre ellos el presidente Alberto Fernández, llamaron este viernes a través de una videoconferencia a condonar la deuda externa de países de la región ante la debacle económica causada por la pandemia de coronavirus, que ha paralizado casi por completo las actividades productivas en gran parte del planeta.

Durante casi tres horas, el Foro debatió sobre diversos temas políticos y se analizaron las medidas adoptadas frente a la pandemia por Covid-19, que ya ha dejado más de 1,2 millones de contagiados a nivel mundial. El presidente Alberto Fernández, al abrir el debate, recalcó que "una de las más grandes tragedias que ha traído el capitalismo es la falta de solidaridad en el crecimiento”.

“Si algo bueno podemos sacar de esta tragedia es que acá nadie se salva solo", reiteró el mandatario, quien junto al chileno Marco Enríquez-Ominami; el ex presidente de Colombia Ernesto Samper; y el ex ministro brasileño Aloizio Mercadante, fundaron el foro que actualmente reúne a representantes de 14 países de América Latina y Europa.

"Solo el Estado está en condiciones de enfrentar la epidemia. Se debe condonar la deuda de los países latinoamericanos, para construir condiciones para que los Estados tengan reservas para comprar suministros de salud", destacó la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff, en la primera reunión virtual que celebra el Grupo de Puebla desde su creación, en 2019.

Por su parte, el ex presidente de Bolivia Evo Morales subrayó la importancia de que "los organismos internacionales condonen las deudas", según declaraciones reproducidas en la cuenta de Twitter del foro político y académico. "La vida no puede ser una mercancía, la salud no puede ser un negocio. La economía es importante, pero primero hay que salvar la vida", afirmó Morales.

Asimismo, el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa remarcó que en su país no se han tomado las medidas adecuadas. "El sistema de salud en Ecuador está colapsado. Pasamos de una crisis a una catástrofe. Las medidas se tomaron tarde, no veo un horizonte donde se revierta la curva epidemiológica", lamentó el ex mandatario ecuatoriano. A su turno, la Secretaria ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Celac), Alicia Bárcena, subrayó que "se requiere solidaridad económica" para salir de esta crisis "con esta región fragmentada sin la apropiada integración".

Alberto Fernández: "Sólo la sociedad organizada puede superar esta crisis"

El cierre, tanto, estuvo a cargo del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien destacó que “solo el Estado puede garantizar los derechos sociales de todas y todos los ciudadanos"

Tras el debate –que además estuvo marcado por el apoyo al senador colombiano Gustavo Petro, que padece cáncer, y por la defensa a la situación judicial de Rafael Correa, condenado en primera instancia a 8 años de cárcel por supuestos hechos de corrupción- la agrupación entregó su declaración final, lamentando que “que las prioridades del modelo global hayan conducido al abandono de políticas sociales, especialmente las de los sistemas de salud, que nos habrían permitido estar mejor preparados para hacer frente al impacto del virus Covid-19 y proteger la vida de la gente”.

También se prestó especial atención a la violencia de género, con un firme rechazo a ese grave flagelo, remarcándose respecto al Covid-19 la necesidad de establecer a nivel regional de América Latina una política en materia predictiva sobre los alcances de la pandemia, sus tendencias y sus devastadores efectos, enfatizando que “esta política debe incluir el equipamiento médico y laboral de los servicios de atención sanitaria”.



El Grupo de Puebla insta a los gobiernos a implementar con urgencia políticas sociales que apunten a la salud pública, alimentación y medidas paliativas ante el desempleo. Este viernes pidió a las autoridades de los países para que “pongan en marcha, de forma rápida, planes de contingencia social que atiendan las necesidades de supervivencia del 56% de los latinoamericanos que viven hoy en la informalidad”, aludiendo a programas relacionados con alimentos, subsidios al desempleo, techo y atención sanitaria deben formar parte de este propósito”. También llamó a una emisión sustantiva de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a paquetes de ayuda de los países con mayor productividad a las economías más atrasadas.



“El mundo globalizado después de esta pandemia debe ser el mundo de la colaboración y la acción colectiva nacional e internacional”, precisó la declaración final.

Participaron del encuentro virtual los ex diez mandatarios que participan en el Grupo, José Luis Rodríguez Zapatero, Evo Morales, Luis Guillermo Solís, Leonel Fernández, Fernando Lugo, Martin Torrijos, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva y Ernesto Samper. y también estuvieron el ex canciller boliviano David Choquehuanca; la ex presidenta del senado boliviano, Adriana Salvatierra; y la secretaria general del Partido Socialista del Uruguay, Mónica Xavier; los ex candidatos presidenciales Fernando Haddad por Brasil; Verónika Mendoza, ex candidata por Perú, y el ex candidato presidencial por Uruguay, Daniel Martínez, entre otros. Por Chile, en tanto, asistieron el ex candidato presidencial y coordinador del Grupo, Marco Enríquez-Ominami, el presidente del partido Progresista Camilo Lagos; el ex ministro Carlos Ominami; el senador Alejandro Navarro; la diputada Karol Cariola y el senador José Miguel Insulza.

J.D. / HB