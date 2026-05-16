Preocupación en el gobierno por la pérdida de control de la agenda: evalúan modificar su estrategia digital

La administración de Javier Milei comenzó a reconocer puertas adentro el problema del desgaste de su esquema de comunicación, que hasta hace pocas semanas negaba. En la Casa Rosada admiten que el oficialismo perdió capacidad para ordenar la agenda pública y que el aparato digital que supo marcar el ritmo de la discusión política ya no tiene la misma efectividad.

El diagnóstico empezó a tomar fuerza tras el impacto del caso que involucra a Manuel Adorni, cuya situación judicial generó ruido interno, tensiones en el ecosistema libertario y una merma en la coordinación comunicacional del Gobierno. Dentro del oficialismo creen que el conflicto no solo afectó la imagen del funcionario, sino también la dinámica de difusión y defensa del relato libertario.

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En Balcarce 50 observan con preocupación que ya no aparecen figuras capaces de “domar” la conversación pública como ocurría durante los primeros meses de gestión. Tampoco muestran la misma intensidad los denominados “chads” digitales, cuentas militantes y operadores de redes sociales que fueron clave en la construcción política de La Libertad Avanza durante la campaña y el inicio del mandato.

El gobierno busca recuperar la iniciativa política y digital

La situación encendió alarmas especialmente después de que el Gobierno no lograra capitalizar políticamente algunos datos económicos positivos, como la desaceleración de la inflación. En distintos sectores del oficialismo reconocen que la administración perdió capacidad de imponer temas propios y quedó atrapada en una agenda defensiva marcada por las polémicas judiciales y las internas.

En ese contexto, comenzaron las discusiones sobre posibles cambios en la estrategia de comunicación, segun Infobae. Aunque no hay definiciones concretas, en el entorno presidencial evalúan alternativas para recuperar iniciativa y volver a centralizar el discurso político. Parte de esa estrategia incluye darle nuevamente exposición pública a Adorni y retomar una dinámica más agresiva en medios y redes.

Mientras tanto, el respaldo político hacia el vocero presidencial sigue intacto. Tanto Karina Milei como el propio Presidente sostienen públicamente a Adorni y buscan evitar que la crisis escale hacia una discusión interna de liderazgo. Sin embargo, en el oficialismo reconocen que el episodio dejó secuelas y profundizó diferencias entre los distintos sectores que integran el armado libertario.

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Las tensiones también alcanzan al vínculo entre el círculo político tradicional y el universo digital libertario, una relación que durante meses funcionó como una de las principales fortalezas del Gobierno. En la Casa Rosada admiten que el esquema perdió coordinación y que parte de la militancia virtual eligió tomar distancia ante las disputas internas y las denuncias cruzadas dentro de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, el oficialismo apuesta a recuperar centralidad con la agenda legislativa y una mayor exposición presidencial. En las últimas semanas, Milei volvió a intensificar apariciones públicas y discursos políticos, en un intento por reordenar el clima interno y recuperar el control del debate político. Pero incluso dentro del gobierno reconocen que el escenario ya no es el mismo que durante el primer tramo de gestión.

RG/AF