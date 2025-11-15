Presuntas coimas en Andis: citan a Diego Spagnuolo a indagatoria como parte de un entramado “criminal”

La Justicia ha revelado hechos graves de corrupción en la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en un caso que involucra a exfuncionarios, sectores privados vinculados a droguerías y prestadoras de medicamentos de alto costo, y una organización delictiva que operaba con diversos mecanismos ilícitos en perjuicio del Estado y de la población vulnerable. En total, son 15 las personas citadas a indagatoria por el fiscal federal Franco Picardi, quien ordenó nuevos procedimientos para esclarecer los hechos.

Entre las evidencias, la Justicia detectó imágenes en las que aparece el exfuncionario Diego Spagnuolo ingresando y saliendo del domicilio de Miguel Calvete, un operador de los laboratorios implicados en la trama, portando una mochila. Además, se encontraron conversaciones en chats que implican a los involucrados en los que se habla de pagos por cinco millones de pesos, retirados por Spagnuolo, que refuerzan las sospechas de una estructura organizada de delitos.

El fiscal Picardi identificó una organización criminal dedicada al direccionamiento ilícito en la compra de medicamentos e insumos de alto costo, así como el sobreprecio en las adquisiciones y el pago de sobornos a funcionarios públicos para facilitar la operación. La trama podría implicar a Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei quien quedó en el centro de la escena tras la difusión de una serie de audios que indicaban que cobraba un 3%.

El perjuicio más grave recayó sobre el sector de la población con discapacidad, especialmente aquellos adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas en situación de pobreza, como madres con varios hijos o mayores de 70 años sin otra cobertura de salud. El titular de Incluir Salud era Daniel Garbellini, quien habría sido puesto por pedido de Eduardo “Lule” Menem y expulsado tres el escpandalo de los audios.

Picardi también solicitó en su escrito la detención de Pablo Atchabahia, quien fue Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

Los cinco millones que habría recibido Spagnuolo estarían vinculados a un viaje a Israel. Tal como contó PERFIL, el ex titular de la Agencia de Discapacidad viajó entre febrero y marzo de este año al país de medio oriente, pero involucrarse con programas de accesibilidad.

El convenio que la Andis firmó con la empresa israelí, Negytech, para brindar cursos de accesibilidad en la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y San Luis con fondos provenientes de un empréstito del BID, atmbién fue publicado por este diario meses atrás.