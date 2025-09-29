Productores agropecuarios de 9 de Julio reclamaron por las inundaciones: llenaron la municipalidad y quemaron gomas frente al edificio

Productores agropecuarios de la localidad bonaerense de 9 de Julio y alrededores reclamaron por las inundaciones que afectan y aíslan sus campos desde hace siete meses. En reclamo de soluciones, los trabajadores llenaron la municipalidad de la ciudad y quemaron gomas frente al edificio.

La manifestación, que comenzó de forma pacífica este lunes por la mañana, estalló tras la frustración acumulada por la falta de respuesta del gobierno local. Sin embargo la tensión aumentó, cuando un grupo del sector agropecuario se presentó frente al palacio municipal y comenzó con la quema de gomas en la puerta del edificio.

Allí fueron recibidos por un integrante del Poder Ejecutivo de la localidad, identificado como Cristian Poggi, encargado de espacios verdes del municipio. Una vez dentro de la estructura, el momento de mayor dramatismo fue capturado en un video que se viralizó. En las imágenes se puede ver y escuchar al productor Pedro Garma gritarle desesperado a un funcionario: “No jueguen con la vida de los humanos”.

Según informó Infobae, Garma encabezó el reclamo principalmente por el estado de los caminos rurales y los anegamientos para el trabajo con la maquinaria para la cosecha y la explotación de los campos. De esta forma, increpó al funcionario: “¡Vamos con todos los huevos sobre la mesa! ¡Basta, carajo! ¡No jueguen con los seres humanos! ¡Vos no podés estar donde estás, hijo de Dios!“.

Y completó: “Váyanse a la mierda, con todo respeto, te lo pido, hijo. Andate, hijito. Andate porque les quedó grande, ¿me entendés? Les quedó grande todo“.

Desde marzo la situación de las inundaciones aumentó y se localiza principalmente en los partidos de Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares y 9 de Julio. Un informe elaborado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) estima que alrededor de 1,5 millones de hectáreas se ven afectadas en el centro bonaerense.

Asimismo, la organización rural indicó que “cada lluvia extraordinaria potencia la crisis y transforma lo que debería ser un fenómeno meteorológico manejable en una amenaza repetida para el futuro de las comunidades locales”. Además, detrás de cada campo complicado “hay familias enteras esperando respuestas concretas” y “la posibilidad de volver a trabajar”.

Denuncia penal contra la intendenta y paro municipal

Según averiguó Noticias Argentinas, la inacción de las autoridades derivó en una denuncia penal contra la intendenta María José Gentile (quien pertenece al PRO) por los delitos de estrago por inundación e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los productores denuncian también que las autoridades de primera línea, incluyendo a la intendenta, abandonaron el edificio y enviaron a un empleado de bajo rango a enfrentar la crisis.

Para agravar el cuadro, y en paralelo a la protesta del campo, los empleados municipales anunciaron un paro de 72 horas por un reclamo salarial, dejando a la administración de Gentile en una situación de parálisis y acorralada por el conflicto social.

BGD / EM