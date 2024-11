El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a disparar con dureza contras las políticas actuales del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las posibles consecuencias sociales que podrían aparejar. Dijo que si el Presidente no cambia de rumbo “se va a tener que ir” y señaló la posibilidad de que haya una administración “de transición” para acomodar las cosas.

“Si (Javier Milei) no está en condiciones de dictar políticas que generen expectativas, por lo menos en nuestra gente, que alivien un poco la situación de nuestra sociedad, se va a tener que ir más temprano que tarde, para dar paso a un gobierno de transición que ordene un poco la cosa”, sostuvo Quintela.

En este sentido, el excandidato a titular del Partido Justicialista (PJ) trazó un paralelismo con la crisis que provocó la salida de Fernando De la Rúa de la presidencia y recordó: “Ya pasó esto en 2001, con el corralito, que fue la gota que rebasó el vaso, y el resultado fueron 39 muertos”.

El Gobernador cuestionó las políticas actuales y advirtió sobre las posibles reacciones sociales a la crisis económica. “La economía debe ser sinónimo de crecimiento, desarrollo, generación de bienes y distribución de la riqueza. No podemos seguir beneficiando a los ‘timberos’ y ladrones de guante blanco”, señaló en AM 750.

Convencido que este “problema social” va a suceder debido a que Milei “no propuso más que destrucción, odio y rencor”, Quintela enfatizó en que todavía eso no ocurre debido a la influencia de las redes sociales, a las que calificó como un "estado cloacal", donde cualquier opinión desata una avalancha de "50.000 personas insultando y agraviando".

“Esto se tiene que modificar sí o sí, porque estos no van a aguantar. Han armado un esquema represivo para sostener un modelo económico que va en contra de los intereses de las mayorías”, señaló el riojano. En esta línea, aclaró que no le preocupa que "Milei se vaya”, por ser un “lame pies” de los “poderes que oprimen a la Argentina”.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

“Si no está en condiciones de conducir, si las ridiculeces que habla son impropias de un presidente, si tiene actitud de sumisión, de lame botas ante los poderes que oprimen a la Argentina... nos pone en una situación que es débil con los poderosos y fuerte con los débiles este hombre”, remarcó, tras el viaje del Presidente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y Elon Musk.

Tras estas declaraciones, enfatizó su postura sobre Milei: “No tengo pruritos en decir que si se tiene que ir, que se vaya”. “Quisiera que no fuera así, que llegara a los tres años (que le quedan de gestión), pero si no modifica sus políticas... ¿Cree que puede llegar? ¿Hambreando al pueblo? ¿Quitándole beneficios a la gente?”, se preguntó.

Sin cesar con su posición crítica, el Gobernador insistió en las semejanzas con la crisis del 2001. “Va a llevar a una insatisfacción social que se va a manifestar en las calles y que lo va a obligar a cambiar las políticas o tener que irse. Ya pasó esto en 2001, yo fui testigo presencial, era legislador”, sostuvo.

Y añadió: “El corralito fue la gota que colmó el vaso y por eso salió la gente a la calle. Hubo 39 muertos en Argentina, el pueblo es el que pierde. Llegó un cambio de gobierno y cambió radicalmente las condiciones de vida de la gente, por más que digan lo que digan, la gente empezó a desarrollarse”.

Sin embargo, advertido por las críticas que podrían llegarle sobre estos dichos, Quintela se mostró indiferente y alegó que el golpismo históricamente se desató contra el peronismo, que fue “destituido, proscripto, muerto y desaparecido”.

Tras sus duros cuestionamientos a la gestión libertaria, el riojano destacó que enfocará sus esfuerzos en fortalecer su espacio político. “Quiero organizarme en toda la Argentina, trabajar dentro del PJ, pero fundamentalmente en el movimiento peronista. Somos movimientistas y queremos construir un proyecto alternativo al de este señor (Milei)”, dijo.

En relación con esto, el excandidato del PJ señaló que el movimiento está “despierto” y trabajando para reorganizarse. “Aunque sea por andariveles distintos, vamos a alcanzar el objetivo de recuperar el poder para transformar la sociedad”, afirmó. No obstante, criticó la dispersión de esfuerzos: “Nos hemos comportado como una confederación de partidos provinciales, cada uno resolviendo sus propios problemas. Tenemos que generar un espacio común”.

Desde esta óptica, Quintela habló de la necesidad de la unidad política para afrontar la crisis. “En cuanto se organice el peronismo, los distintos movimientos sociales, la corporación del trabajo; en cuanto tomemos conciencia de que tenemos que estar en la vanguardia de un reclamo social que permita que los argentinos tengan expectativas positivas o de que mejore su situación, va a haber un problema social grande”, sostuvo.

Y cerró con un llamado: “Cuando tomemos conciencia todos los partidos políticos de que esto no puede seguir así, va a reaccionar la sociedad. Tenemos que modificar rápidamente las políticas porque si no este Presidente se va a tener que ir rápidamente porque la sociedad no lo aguanta más y que venga, al menos, un gobierno de transición para ordenar un poquito la situación de la Argentina”.



