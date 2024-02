Ruta del dinero K: Casación confirmó que se debe continuar la investigación contra Cristina Kirchner

La Cámara de Casación Federal confirmó este lunes que la expresidenta Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en la causa por la "Ruta del dinero K" tras rechazar un planteo de su defensa. De esta forma, Sebastián Casanello es el juez de primera instancia quien, junto con el fiscal Guillermo Marijuan, continuará con la causa de lavado de dinero en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión.

Ahora fue el turno de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, de la Sala IV de Casación, quienes ante un planteo hecho por la expresidenta contra el fallo de la Cámara Federal "resulta improcedente" y por eso rechazaron la apelación. Cristina Kirchner de esta forma volverá al centro de la escena en esta causa de la que Casanello en dos oportunidades le dictó la falta de mérito por considerar que no hay pruebas suficientes para avanzar.

En esta causa, a través del juicio que se hizo, fueron condenados 17 imputados, incluyendo el empresario Lázaro Báez a 10 años de prisión; su hijo Martín a 9 años; el arrepentido Leonardo Fariña a cinco, y otros empresarios. La exvicepresidenta nunca fue procesada en el caso y el año pasado, en un dictamen, fue Guillermo Marijuan quien llamativamente —luego de impulsar la denuncia en reiteradas veces en su contra—, reconoció que no hubo pruebas por lavado de dinero.

En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y Cristina Kirchner, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos, pero dijo que no existió delito alguno para investigar. Pero la Cámara Federal abrió el camino al hacer lugar a un planteo de una asociación civil macrista llamada Bases Republicanas y, ahora, tras este fallo que se confirma, Marijuan y Casanello seguirán adelante con el caso.

Ante la queja de la expresidenta los camaristas Hornos y Carbajo expresaron: “La vía intentada por la parte recurrente resulta improcedente en tanto las decisiones atacadas no encuadran dentro de las previsiones del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, en la medida en que no se trata de una sentencia definitiva o equivalente”. Luego agregaron: “Tampoco se advierte, ni el recurrente alcanzó a demostrar que la resolución cuestionada produzca al impugnante un agravio de tardía o imposible reparación ulterior”.

Quiénes dirigen Bases Republicanas

Días antes de que Casanello decidiera sobreseer a Cristina Kirchner, la asociación Bases Republicanas se presentó como querellante para evitar el cierre de la causa. Tras un rechazo inicial del juez de primera instancia, la ONG apeló esa decisión y llegó hasta la Cámara Federal, donde a fines de noviembre se ordenó la reapertura de la investigación por los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

En ese entonces, la Cámara Federal argumentó que se debía analizar la causa por la "Ruta del dinero K" junto a las pruebas que expuso el fiscal Diego Luciani en el juicio por la causa Vialidad, estudiar el caso de Hotesur-Los Sauces y, también sugirió incorporar declaraciones de exfuncionarios “arrepentidos” en el expediente de la causa Cuadernos.

Marijuan, luego de reconocer que no existieron pruebas para llevar a juicio a Cristina Kirchner, ya había anticipado que si Bases Republicanas no lograba ser querellante en en la causa, tratarían de “hacerlo en la Cámara Federal". También sostuvo que "todos sabemos quiénes son los que están atrás de esta presentación. No tienen las agallas de venir y presentarse. Lo que están demostrando es que están tratando de aplicar una chicana procesal".

En su web, la organización se presenta bajo la siguiente premisa: “Trabajamos por una sociedad que respete los derechos esenciales del ser humano, la libertad individual y la propiedad privada, con pleno funcionamiento de las instituciones que las garantizan. Velamos por la consolidación de una República basada en la división de poderes, la democracia, la independencia de funciones del Estado, el pleno ejercicio del estado de derecho, la transparencia en la gestión pública y supremacía y aplicación igualitaria de la ley”.

El rol de presidenta de Bases Republicanas lo ocupa Valeria Viola, quien fue directora Nacional de Coordinación Institucional y jefa de Gabinete de la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri. También estuvo involucrada en los Panamá Papers. El vicepresidente primero es Pablo Nocetti, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y Secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales del mismo Ministerio, en la gestión de Patricia Bullrich durante la presidencia de Macri. Además fue defensor de represores de la última dictadura y estuvo involucrado en el caso de Santiago Maldonado.

Entre los integrantes macristas también se destacan Juan Curuchet, exfuncionario de María Eugenia Vidal; Inés Liendo, dirigente del PRO en Salta; Pablo Clusellas, amigo de la infancia del expresidente y exsecretario Legal y Técnico de la Nación; Lucas Aparicio, exsecretario de Trabajo de la Nación; Jimena De la Torre, fundadora y expresidenta de Bases Republicanas, exintegrante del Consejo de la Magistratura y exjefa de Gabinete de la AFIP en el gobierno de Macri, y Federico Pinedo, un socio fundador de la ONG, expresidente provisional del Senado de la Nación.

