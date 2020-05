Se terminó la tregua "sanitaria": macristas y kirchneristas a los gritos en las sesiones virtuales

La jornada parlamentaria de este martes 27 de mayo se caracterizó por los cruces entre la oposición y el oficialismo que, en una de las comisiones bicamerales, terminó con el enojo de Juntos por el Cambio y el abandono de la reunión virtual. La primera convocatoria había sido para debatir sobre la toma de deuda -en la que los referentes de PRO se habían expresado en contra- y la segunda para tratar los DNU pero, esta última, se vio afectada por la denuncia de la AFI por supuesto espionaje ilegal.

A las 11 comenzó la reunión de la Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, convocada por el presidente José Mayans a raíz de un informe del Banco Central referido a la gestión macrista en la toma de deuda y la fuga de capitales. El vicepresidente del órgano, Luciano Laspina, que ya se había expresado en contra del debate, pidió que se analice también la situación durante los gobiernos kirchneristas.

Pero la tensión comenzó cuando Mayans le pidió al referente del PRO que redondee su intervención: "Yo estoy dirigiendo el debate y le estoy pidiendo mesura como tuvieron todos los que participaron en la reunión". "¿Mesura en qué sentido?", le replicó el santafesino, cuando apareció entonces la voz de Rodolfo Tailhade. "No es falta de respeto, está haciendo lo que tiene que hacer el presidente de la comisión, moderar el debate. Usted diputado Laspina tiene que hacerla corta, como todos los demás", le dijo el kirchnerista.

Pese a las advertencias y las quejas de los legisladores, Laspina se extendió más de media hora en su exposición aunque pidió disculpas "porque me he extralimitado. Sepa que tenía muchas cosas para decir, no quería hablar una hora". Y arrancó de nuevo a recordar su experiencia como presidente de la Comisión de Presupuesto cuando el senador Maurice Closs le solicitó: "Por favor, sería bueno que avancemos".

Por la tarde, se desarrolló la segunda reunión virtual. Fue el turno de la Comisión Bicameral que debía tratar los decretos del Poder Ejecutivo que estaban en agenda sobre la pandemia, la institucionalidad y la deuda externa. Para ese entonces, ya se había conocido la denuncia de Cristina Caamaño sobre supuesto espionaje ilegal en la era macrista a referentes oficialistas y opositores de ese entonces.

El presidente de la bicameral, Marcos Cleri, había convocado a tratar siete decretos, entre ellos el 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- al máximo tribunal. Desde el inicio de la reunión, el diputado Pablo Tonelli pidió retirar del temario ese decreto, junto con otro dictado por Macri, el 102/17, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. "Ambos decretos ya fueron dictaminados por esta bicameral", justificó.

Cleri explicó que el tratamiento de esos DNU estaban relacionados a la denuncia de la AFI, por lo que el senador Luis Naidenoff agregó: "Con este criterio, para que algunos legisladores que se incorporan puedan dictaminar, vamos a terminar haciendo un revisionismo. Esto no funciona así". Ante la falta de acuerdo, los gritos, acusaciones e interrupciones para tomar la palabra, los representantes de Juntos por el Cambio se retiraron de la videoconferencia.

DR/FeL