Seguridad Vial: Javier Milei nombró a Francisco Díaz Vega tras la renuncia exprés de Nicolás Dapena Fernández

Este viernes el Gobierno Nacional designó a Francisco Díaz Vega como nuevo titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), luego de aceptar la renuncia exprés de Nicolás Abelardo Dapena Fernández, quien había publicado en sus redes sociales, a pocas horas de su nombramiento, que no ocuparía el cargo.

Mediante el escueto Decreto 676/2025 difundido en el Boletín Oficial, el organismo informó: “Acéptase, con fecha 14 de septiembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Nicolás Abelardo Dapena Fernández al puesto de Director Ejecutivo de la ANSV, entidad descentralizada bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía”.

En su artículo 2, la norma rubricada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso: “Desígnase con carácter ‘ad honorem’, a partir del 15 de septiembre de 2025, al licenciado en Ciencia Política Francisco Díaz Vega en el cargo mencionado”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno sacó el cepo a quienes trabajan para el exterior, que podrán recibir dólares sin restricciones

De acuerdo con la información que publica en su perfil de Linkedin, Díaz Vega fue director del Banco Nación desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025. Entre sus responsabilidades, el nuevo funcionario describe la “planificación estratégica, la elaboración del plan de negocios, la aprobación de balances y comités de gestión, además del diseño de políticas de relaciones institucionales, optimización de recursos y gestión de equipos”.

El breve paso de Nicolás Dapena Fernández por ANSV

En relación con Dapena Fernández, su nombramiento había sido formalizado el martes 9 de septiembre a través del Decreto 641/2025, luego de que fracasara el intento del Gobierno de cerrar la ANSV tras un recurso de amparo presentado en la Justicia. Sin embargo, pocas horas después, mediante un mensaje en inglés en su cuenta de Linkedin, anunció que no asumiría el cargo.

“Dear all, Unfortunately, due to incompatibility issues regarding external consulting, I am currently unable to take office as Executive Director of the ANSV. Thanks for all the good wishes” (“Estimados, lamentablemente, por problemas de incompatibilidad relacionados con la consultoría externa, en este momento no puedo asumir como Director Ejecutivo de la ANSV. Gracias por todos los buenos deseos”), publicó el abogado.

La renuncia de Nicolás Dapena Fernández a la dirección de la ANSV en Linkedin

De acuerdo con su trayectoria profesional, Dapena Fernández trabaja como abogado y consultor en temas de compliance, gestión de riesgos y proyecciones. Antes de su designación, el puesto de director general de la ANSV estaba en manos de Pedro Scarpinelli.

El Senado rechazó por amplia mayoría el veto de Javier Milei a la ley de aportes a las provincias

Su efímera designación generó polémica, no sólo por la rapidez con que se produjo su renuncia, sino también porque, tras conocerse su salida, trascendió que había ocupado cargos en distintas dependencias durante administraciones kirchneristas.

Según su perfil en Linkedin, entre 2009 y 2012 trabajó en Aerolíneas Argentinas, en 2013 fue director general de Relaciones Institucionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y entre 2014 y 2015 se desempeñó como subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

NG

LT