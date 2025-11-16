Senadores peronistas repudiaron la prisión de De Vido y denunciaron que sufre "persecución política"

Este sábado 15 de noviembre, integrantes del bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) mostraron su repudio por la detención de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, calificando al procedimiento como “arbitrario” y denunciando que el exfuncionario sufre una “persecución política” que adjudicaron a la Justicia y parte del oficialismo.

Los legisladores afirmaron, en el comunicado de prensa que dieron a conocer, que esto es “una muestra más” del hostigamiento que sufren los referentes de la oposición, cuyo objetivo es “disciplinar a la dirigencia nacional, popular y democrática”.

Julio De Vido se entregó en Comodoro Py y comenzará a cumplir en prisión la condena por la tragedia de Once

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los senadores también cuestionaron las condiciones de arresto de De Vido, diciendo que se le habría impedido acceder a servicios básicos, medicación y hablar con sus abogados, remarcando que el exministro kirchnerista, de 77 años, tiene problemas de salud. El interbloque denunció que éste y otros hechos similares son parte de un “plan sistemático de persecución”, y pidió la “unidad del campo nacional” para enfrentar el “modelo de entrega y ajuste” que encabeza el presidente Javier Milei.

Julio De Vido

Larroque, preocupado por la salud y detención de De Vido

Andrés 'Cuervo' Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, también habló del tema y expresó en sus redes sociales: “Ante la injusta condena a Julio De Vido expresamos toda nuestra solidaridad y nuestra preocupación por la violación de sus garantías en relación a su salud”.

El funcionario de Kicillof agregó: “Es indispensable que sin demoras se le brinde una correcta atención médica y se avalúe si las condiciones de detención son compatibles con el tratamiento al que debe acceder por su enfermedad crónica y su edad”.

La Corte Suprema confirmó la condena de cuatro años de prisión a Julio De Vido y deberá presentarse el jueves 13 ante la justicia

Para cerrar diciendo: “La justicia nunca, en ningún caso, tiene que ser un instrumento de persecución política ni propiciar tormentos. Por eso, pedimos que se adopten las medidas necesarias que resguarden la salud y los derechos del compañero Julio De Vido”.

HM/HB