El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, pidió este lunes que tras las elecciones "se revalorice nuevamente el rol del Congreso" para fortalecer "el federalismo", pero le puso condiciones claras a una eventual convocatoria del Gobierno nacional. El mandatario peronista advirtió que debe ser "una convocatoria amplia, no basada en el rechazo al que piensa distinto".

En declaraciones a Splendid AM 990, Ziliotto aseguró que desde su espacio "siempre van a estar dispuestos a dialogar", aunque remarcó que será "con políticas que contengan a todos". En una crítica al modelo nacional, el gobernador sostuvo que "no se puede desarrollar un país con la gente afuera".

Ziliotto consideró que el diálogo "debe ser incluyendo a todos los actores"

Al analizar el contundente triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional, el mandatario pampeano consideró que "fue producto de una fuerte polarización". Afirmó que en esta elección la gente castigó "las ambigüedades, las tibiezas, las terceras posiciones".

De cara a la nueva composición parlamentaria que asumirá el 10 de diciembre, Ziliotto sostuvo que el Congreso "debe darse un nuevo debate" centrado en "fortalecer nuevamente el federalismo fiscal". En ese sentido, fue contundente en su reclamo: "Las provincias tenemos que recuperar lo que nos pertenece".

"Escuché al presidente decir que revaloriza el rol del Congreso, si es así esperemos estar a la altura del debate", afirmó el gobernador, recogiendo el guante del discurso de anoche de Milei. Subrayó, además, que "si hay mayores recursos para las provincias significará una mayor inclusión para la gente".

Ziliotto también reivindicó la elección local, donde el peronismo se impuso. "En La Pampa a pesar de esta fuerte ola libertaria seguimos poniendo al peronismo triunfante", aseveró. Destacó que "lo que más importa es haber recuperado una banca que perdimos en 2021" y que, desde su "fuerza ideológica", colaboraron para "sostener el número de legisladores" del peronismo en la Cámara de Diputados.

Luego del contundente triunfo electoral del oficialismo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) emitió un comunicado celebrando el resultado, al que calificó como "una nueva oportunidad para avanzar hacia las transformaciones estructurales que Argentina necesita".

El mensaje central del comunicado, sin embargo, no fue solo una felicitación, sino un claro pedido de negociado político. Las empresas norteamericanas le reclamaron al Gobierno de Javier Milei que ahora, con mayor respaldo, inicie una "búsqueda de acuerdos" para poder concretar las reformas pendientes.

En el comunicado, AmCham detalló los pormenores que esperan los inversores. Señalaron que el país necesita "mejorar su competitividad, modernizar su infraestructura" y, fundamentalmente, "simplificar su sistema tributario".

El reclamo también puso un fuerte acento en uno de los temas más complejos: la cuestión laboral. Los empresarios pidieron "adecuar las normas sobre las relaciones laborales modernas" y medidas concretas para "impulsar la formalidad laboral y fiscal".

