Si hay una situación que no parece estar en vías de solución es la interna en Juntos por el Cambio. A la escalada generada la semana pasada por Elisa Carrió, en los últimos días se sumó el fuego cruzado entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que ahora fue destinatario de una nueva chicana.

Es que tras las críticas que recibió de parte del "ala dura" del espacio, y más precisamente de la propia Bullrich que dijo el domingo que "cuando puse vallas, no me pasaron nunca", este lunes llegó un nuevo dardo. "Tenemos que demostrar que somos capaces de manejar el poder y que no nos corre ni Cristina de la esquina de su casa", escribió la ex ministra de Seguridad en Twitter.

El texto acompañó un video en el que se vio a Bullrich en una recorrida en tono de campaña por Adrogué, junto a la diputada provincial Florencia Retamoso.

“Tenemos que demostrar que somos capaces de manejar el poder y que no nos corre ni Cristina de la esquina de su casa”.



En Adrogué, junto a @florretamoso, sumamos fuerzas para cambiar de verdad. pic.twitter.com/7R09Czss12 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 30, 2022

Y más que un mensaje a Cristina Kirchner, el palo fue para Larreta, que dentro de la interna quedó posicionado como el titular del Ejecutivo porteño que el sábado no pudo mantener el vallado colocado alrededor de la casa de Cristina Kirchner.

"En Adrogué, junto a Florencia Retamoso, juntamos fuerzas para cambiar de verdad", concluyó el mensaje de Bullrich.

Interna sin eufemismos

Pero el mensaje de Bullrich no quedó en ese breve texto. La interna entró en una etapa en la que ya no hace falta hacer referencia a alguien sin nombrarlo sino que directamente las declaraciones van con nombre y apellido del destinatario.

Al menos así lo dejó en claro Bullrich ayer, que decidió seguir con las críticas al Gobierno de la Ciudad. "Nos pasó en nuestro Gobierno que nos quisieron correr con el helicóptero, que nos tiraron las 14 toneladas de piedras, que nos fueron debilitando el poder", dijo.

Y fue directo al grano: "Entonces por eso yo grito y le digo a Horacio (Rodríguez Larreta): Si vas a poner un operativo, bancalo. Hay que bancarlo", planteó la exministra de Seguridad de Mauricio Macri.

La nueva reflexión de Bullrich llegó luego de la respuesta del ministro de Seguridad porteño a sus primeras críticas. Marcelo D'Alessandro había dicho que "no entiendo por qué (Bullrich) es funcional al kirchnerismo. No está bueno ningunear a la fuerza de seguridad que cumple órdenes y lo que hicieron (durante el operativo del sábado) fue poner el cuerpo".

