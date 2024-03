El ex jefe de Gabinete durante el Gobierno de Cambiemos, Marcos Peña, resaltó hoy la labor del ex ministro de Defensa Oscar Aguad durante las tareas de búsqueda del submarino ARA San Juan, que colapsó en el Mar Argentino en noviembre de 2017.

Al declarar como testigo ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, el ex funcionario de Mauricio Macri reconoció también que los reclamos de los familiares de las 44 víctimas fatales en el submarino no generaba temor alguno en el gobierno.

Peña declaró hoy, presencialmente en Caleta Olivia, como testigo en la causa en la que se investiga el hundimiento del ARA San Juan.

La abogada que representa a la querella mayoritaria, Valeria Carreras, le preguntó si "le temía el gobierno a las familias del ARA San Juan", a lo que Peña respondió: "La respuesta es obvia, no".

La pregunta de la querella pareció apuntar a otra causa: la del presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas durante el período de búsqueda y hasta el hallazgo de los restos del submarino.

En ese expediente, la Cámara Federal porteña consideró que no hubo espionaje ilegal sino tareas de prevención y seguridad para con el ex presidente Macri, y la Cámara de Casación ratificó ese criterio y bloqueó el acceso a la Corte Suprema.

Sobre sus exposiciones como jefe de Gabinete ante el Congreso por la búsqueda y hallazgo del submarino, Peña explicó que los informes que brindó en ese ámbito "se basaban sobre lo que reportaba cada ministerio".

"Yo tenía plena confianza en los informes que me enviaban", aseveró.

El ex funcionario recurrió al "no recuerdo" ante varias preguntas de la querella, como una supuesta tachadura sobre localización posible del submarino y expresiones del ex ministro Aguad sobre el estado de mantenimiento de los pertrechos militares.

No obstante, afirmó que cuando la administración Macri asumió el gobierno se encontró con "fuerzas armadas abandonadas", instalaciones y armamento "obsoletos" y "falta de inversión".

Peña calificó como "excelente" el desempeño del ministro Aguad en la contención y conexión afectiva, "humanamente", con las familias de las víctimas.

En ese sentido subrayó la "tristeza" y "empatía" que le generaba al gobierno la situación de angustia que atravesaban los familiares y aseguró que "estaba todo el gobierno comprometido emocionalmente" con la situación.

Además, destacó los ofrecimientos de ayuda extranjera para las tareas de búsqueda de la nave. En su declaración, Peña también elogió la tarea del vocero de la Armada, el capitán Enrique Baldi.

