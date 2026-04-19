Talerico apuntó contra Adorni por presuntas irregularidades patrimoniales y afirmó: “La sociedad puede corregir esto con el voto”

María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), lanzó duras críticas en torno a la causa que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y advirtió sobre posibles irregularidades en su evolución patrimonial.

En declaraciones al programa radial Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, la especialista sostuvo que el caso presenta señales que debieron haber encendido alertas en el sistema financiero y de control.

Irregularidades patrimoniales y falta de controles

Uno de los ejes principales de su análisis fue el rol de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, como escribanos, bancos e inmobiliarias. En ese sentido, Talerico fue contundente: “Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos”. Y cuestionó la actuación de quienes debían informar a la UIF, especialmente tratándose de personas políticamente expuestas.

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Además, puso el foco en las adquisiciones inmobiliarias vinculadas al funcionario y su entorno, al señalar que los esquemas de compra y financiación “no cierran”. Según remarcó, no hace falta un análisis técnico complejo para detectar inconsistencias en los valores y condiciones declaradas.

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La exfuncionaria también habló sobre la falta de controles y apuntó contra la dinámica interna de la política. “Que entre bomberos no se pisan la manguera en política no tengas ninguna duda, y es una vergüenza”, afirmó.

En esa línea, advirtió que este tipo de situaciones afecta la credibilidad institucional y profundiza la desconfianza en los mecanismos de control del Estado.

Manuel Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Talerico señaló que la resolución del caso dependerá de la justicia, aunque expresó escepticismo respecto de su funcionamiento. La causa investiga presunto enriquecimiento ilícito vinculado a operaciones inmobiliarias y movimientos financieros del funcionario, bajo la lupa por inconsistencias patrimoniales.

“La sociedad puede corregir esto con el voto”

En el cierre, dejó una definición política contundente en clave electoral: “La sociedad solo puede corregir esto con el voto”, afirmó. Para Talerico, la lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales de la Argentina, en un contexto donde las denuncias y cuestionamientos impactan directamente en la confianza pública.

MEG / EM