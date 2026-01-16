Trajes Ermenegildo Zegna, zapatillas Balenciaga

Escribe Oberdán Rocamora

Redactor Estrella, especial

para JorgeAsisDigital.com

En vísperas del próximo Mundial se desata la catástrofe dirigencial del fútbol. El gran protagonista que se pretende voltear es Claudio Tapia, El Chiqui, moreno imponente de abdomen generoso. En representación de la Provincia del Pecado, Tapia preside el basurero del CEAMSE. Para distraerse, aparte, es presidente de AFA. Ostensible militante del dandismo blue. Calza trajes sofisticadamente oscuros Ermenegildo Zegna. Con camisa blanca y sin corbata. Complementado con zapatillas blancas Balenciaga, sin medias.

Un ejemplo implacablemente tardío de la cultura explícita de PRO. Instrumento electoral fundado por Mauricio, el Ángel Exterminador, abducido en la actualidad por el Fenómeno Milei. Por el Panelista de Intratables, propietario absoluto de la derecha hegemónica, conductor del exitoso Gobierno de Consultores.

En cierto modo, el dandismo blue de Tapia es lógico. Abundan los perversos que confirman que fue el abducido Ángel Exterminador quien maniobró para ungir a Tapia. Junto al patriota Daniel Angelici, El Tano Lúdico.

Que sea documentado, entonces, a los efectos de debilitar la versión que alude al suegro que dejó de serlo. Hugo Moyano, El Charol.

Resultados “bilardistas”

De la catástrofe dirigencial, aquí interesa prioritariamente la consecuencia improbable en el ámbito deportivo. En el filosófico “bilardismo” descuentan, en efecto, la derivación indeseablemente negativa. En el caso que los muchachos –habituados a la insistencia de vender hamburguesas, apuestas y cervezas– no la emboquen. Que deban regresar durante, o acaso antes, de “los cuartos de final”.

Se asiste a la demolición peligrosamente sistemática de Tapia y del travieso Ariel Vallejo, El Numerólogo. Ambos arrastran hacia la lenta dilapidación del tesorero Pablo Toviggino, Santiago Querido. Es la mano derecha e izquierda de Tapia. Maneja Santiago Querido la compleja estética de la caja. Y probablemente le seca, con frecuencia, la nuca.

Pero Toviggino accedió a la deplorable idea de entrometerse en el ejercicio del periodismo. A través del invento marginal del streaming, modalidad que paulatinamente supera la eficacia de la TV por cable.

De pronto trasciende Javier Faroni, Havannet, empresario teatral de Mar del Plata. Era rico antes de inclinarse en la política como diputado bonaerense. Sin embargo, después de tomar distancia de la profesión política, Faroni se hizo más rico aún. Al diluirse la pasión del poder y emanciparse para crear, junto a su mujer estadounidense, un par de empresas insustanciales en Miami, ideales para la gloria de conducir los fondos de fantasía de la AFA. Fortunas exorbitantes desde que Gonzalo Montiel pateara aquel último penal contra Francia. Para que el país entero estalle de fervor. Para que los poderosos como los indigentes canten eufóricos aquella letra pegadiza inspirada en el ritmo de La Mosca.

Guerra abierta

Para sintetizar el escándalo, debe tratarse primero el nivel político, y recién después el económico. Para concluir con el tercer andarivel. Deriva como el principal. La cuestión mediática, socia invariable de la razón política.

La insolencia numerológica de Toviggino consistió en fundar con rupias enigmáticas el streaming Carnaval. El instrumento donde los colegas jugados instalaron con valentía la falsedad irrisoria del 3% que consagró a la señora Karina Milei, la Protectora Prodigiosa. Consistente mujer de formidable notoriedad. Con tendencia gravemente indeclinable hacia el riesgo del ridículo.

La interpretación inoportuna de la canción "Guantanamera" fue tergiversada en la melodía con el agravio “alta coimera”. Utilización de los versos reprobables que después entonaban las hinchadas en los estadios populares y en los amontonamientos del subte, línea B. Impertinencia severa del populismo que Javier, Panelista protegido, presidente de la república, no podía, ni debía, dejar pasar.

Toviggino, el tesorero detrás de la expansión de "Chiqui" Tapia

Que los mandriles infinitos impugnaron las Sociedades Anónimas Deportivas, las SAD, vaya y pase. Pero que le faltaran el respeto a La Hermana Protectora era una infamia imperdonable. Una dama dispendiosa como Karina, que invertía empeñosamente la inteligencia para la desregulación revolucionaria de la Argentina.

El andarivel económico alude a la pecaminosa dificultad de recortar los negocios del Grupo Clarín. La disrupción de Toviggino consistió en incentivar que Tapia se abstuviera de renovar el contrato de exclusividad de Torneos y Competencias para televisar el fútbol del ascenso. El espanto provocó la declaración de guerra abierta. La changa accesoria le deparaba a TyC 25 millones de dólares por año. Es sabido que por mucho menos el Grupo se dispone a fusilar sin paredón ni compasión. Con la artillería temible de las portadas punzantes que hasta aquí solo pudo soportar el extinto Néstor Kirchner, El Furia, como el extinto Raúl Moneta, El Rulo.

La susceptibilidad del Grupo afectado motivó el sostén inmediatamente solidario de los colegas que mantienen la dignidad integral de los más crueles sicarios. Finalmente, el escándalo se transformó para el Panelista en un auténtico oasis. Durante la parsimonia del verano, logra mantener garantizada la centralidad, con la algarabía del gallinero mediático concentrado en el fusilamiento cotidiano de la dirigencia catastrófica que ofrece el territorio gratis de los estruendos que reproducen la tempestad en el florero.

Facturas de ídolos

Al cierre del primer despacho, trasciende que entre las facturas de las empresas de fantasía se descubren algunas que aluden a los ídolos luminosos de la proeza que incentivó a los argentinos emotivos a saltar sin la elegancia alegre de La Mosca.

Y sin los anteojos tan oscuros como los vibrantes trajes Ermenegildo Zegna que luce el Dandy Blue, con las Balenciaga, zapatillas blancas, sin medias.