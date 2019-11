Tras la polémica por el protocolo, Adolfo Rubinstein define su renuncia a la Secretaría de Salud

El Gobierno revocó, mediante un decreto difundido en las últimas horas, la actualización del protocolo de aborto no-punible que la Secretaría de Salud había publicado este miércoles 20 de noviembre en el Boletín Oficial. Tras ese anuncio, el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, analiza la posibilidad de renunciar este mismo viernes 22 de noviembre, según consigno la agencia Noticias Argentinas.

En el mismo sentido, la periodista María O'Donell, escribió en su cuenta en twitter: "En breve se conocerá la renuncia de Rubinstein como consecuencia del decreto de Macri publicado hoy que derogó el protocolo de interrupción legal del embarazo.

El decreto publicado hoy viernes 22 de noviembre en el Boletín Oficial es el número 785/2019 y señala en su inicio que "la resolución publicada el 19 de noviembre fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas".

El kirchnerismo calificó de "papelón" la marcha atrás del Gobierno con el protocolo de aborto no punible

"Que ante la publicación de la norma referida el 20 de noviembre de 2019, el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ha manifestado no haber participado del proceso de formulación de la misma, aun cuando varias de las disposiciones del mencionado Protocolo, repercuten en los derechos de niñas y adolescentes", explicó el decreto que en otro punto remarcó también que no han intervenido en la redacción del mismo el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia ni la Agencia Nacional de Discapacidad ni el Instituto Nacional de las Mujeres.



"Es por ello que el Presidente de la Nación Argentina decreta: Derógase la Resolución de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social número 3158 de fecha 19 de noviembre de 2019", precisó la resolución, cuya medida "entra en vigencia a partir de su publicación y tiene la firma del propio Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Rubinstein presentaría la renuncia en horas del mediodía de este viernes 22 de noviembre



De esa manera, el mandatario nacional revocó por decreto la Resolución de la actualización del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) publicada con la firma de Rubinstein, luego de la polémica que generó la iniciativa dentro del oficialismo, ya que un sector acusó al secretario de haberse "cortado solo" con la medida.

Uno de los cambios principales era que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo.

La iniciativa de Rubinstein desató una crisis dentro de Cambiemos. "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales del aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", se quejó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

Se explicó que el Gobierno no estaba en conocimiento del protocolo de Rubinstein y, al enterarse, el presidente ordenó a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, la redacción de un nuevo decreto que lo anulara. La ministra no habría dado el visto bueno al protocolo, según fuentes ministeriales, por lo que el gobierno decidió dar marcha atrás.



Carolina Stanley dice que se anulará el protocolo de aborto no-punible: "Fue una decisión inconsulta"

La Unión Cívica Radical, emitió un comunicado para distanciarse de la postura del presidente y de quienes apoyaron su decisión de modificar el protocolo. "Queremos manifestar nuestra solidaridad y acompañamiento al Secretario de Salud Adolfo Rubinstein, quien a través de su decisión no ha hecho más que garantizar la aplicación de un derecho consagrado por la legislación nacional vigente mediante un instrumento que ya se encuentra vigente desde el año 2007, con actualizaciones en los años 2010 y 2015, y bajo criterios interpretativos constitucionales reconocidos por la Corte Suprema de Justicia en el Fallo F.A.L.", continuó el documento, con un claro apoyo a Rubinstein, quien había firmado la resolución publicada el martes en el Boletín Oficial.

Otro que critico la decisión del Gobierno fue cruce fue Martín Lousteau, que sentenció: "Es una verdadera pena que el Presidente decida en sus últimos días en el poder hacer un retroceso tan grande. Reafirmamos nuestro compromiso con la Ley de interrupción voluntaria del embarazo como una política central de salud pública y con la lucha llevada adelante por el colectivo de mujeres y jóvenes".



