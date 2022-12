Virus del camello: "No hay ninguna recomendación", aseguró el embajador argentino en Qatar

El virus del camello o Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés) mantiene a Francia con preocupación tras el contagio de varios jugadores de cara a la final del Mundial de Qatar 2022 con Argentina. Sin embargo, en el emirato no hay recomendaciones oficiales.

Así lo confirmó a PERFIL el embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás, quien fue consultado este sábado 17 de diciembre. "Nuestro mensaje es que el Ministerio de Salud qatarí no emitió ninguna alerta", afirmó el funcionario que trabaja en la oficina diplomática.

La situación en torno al nuevo virus respiratorio tomó visibilidad luego de que en los últimos días se conozca que habría cinco jugadores de la Selección de Francia afectados por la enfermedad. Más repercusión aún tomó la información cuando Les Bleus (Seleccionado de Francia) clasificaron para jugar la final del torneo mundial con la Argentina.

Virus del camello, el peor enemigo de Francia: dos jugadores se contagiaron y suman cinco casos

Virus del camello: qué dicen las autoridades argentinas

De acuerdo a la información publicada por L'Equipe, los centrales titulares Raphael Varane y Ibahima Konaté se habrían contagiado en las últimas horas. De esta manera se sumarían a la lista de jugadores con síntomas de la enfermedad que ya integraban Adrien Rabiot, Dayor Upamecano y Kingsley Coman.

La situación, que mantiene en vilo a Francia de cara al partido de este domingo, fue advertida con atención en el resto del mundo pero principalmente en Argentina. Muchos familiares de hinchas que viajaron a ver a Doha a ver a la Selección no tardaron en consultar cómo estaba todo y cómo se vivía la situación allá.

Sin embargo, este sábado el representante diplomático argentino buscó transmitir calma durante la conversación con este medio. "Por el momento no hay ninguna recomendación específica, si llegara a salir algo desde el Ministerio de Salud de Qatar lo reproduciremos pero por el momento la Embajada no va a hacer pronunciamientos", dijo Nicolás.

Cómo se vive el virus en Qatar

Como se mencionó, el llamado virus del camello tomó notoriedad en los últimos días a partir de los contagios en el seleccionado francés. Antes de eso poco se sabía sobre el tema.

Guillermo Nicolás: "En todo el mundo árabe hay simpatía por la Argentina"

Sin embargo, una publicación de agosto de 2022 firmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advertía por el "coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS.CoV). "Es una enfermedad respiratoria vírica (...) que fue detectada por primera vez en Arabia Saudita en 2012", reza la publicación del sitio oficial del organismo.

En cuanto a los síntomas el texto enumera la fiebre, tos y dificultad respiratoria. Señala también que si bien la neumonía es frecuente, los pacientes contagiados no siempre la desarrollan. "También se han notificado síntomas gastrointestinales entre los pacientes, como la diarrea", agrega.



En Qatar, mientras tanto, la euforia mundialista sigue entre los argentinos y argentinas y no se advierte clima de preocupación. Al menos así le dijo a PERFIL Fabricio Coller, periodista argentino que viajó a cubrir el torneo desde su inicio, quien también agregó que "no hay ninguna recomendación".

El virus del camello tiene afectados a cinco jugadores franceses.

"La realidad es que al principio entre colegas hubo algún caso de coronavirus, que estuvieron cansados ni bien llegaron pero también influyó el mal dormir, el cambio de horario. Pero del camello, de este virus, nada, ninguno", le dijo a PERFIL.

En esa línea, agregó que "todo lo que sabemos es por lo que trascendió de los jugadores de Francia" y que "el resto, ni simpatizantes ni periodistas, nada por el estilo". El periodista agregó que tampoco se ha difundido ningún tipo recomendación o comunicación de las autoridades tras los últimos dos jugadores que se habrían contagiado de la enfermedad.

AS / MCP