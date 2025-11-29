Wahnish, el hombre que hizo llorar al Presidente

Como suele suceder con la gestión libertaria en la Argentina, la cuestión espiritual –e individual del presidente– está ligada firmemente a la política e ideológica: para Milei, el acuerdo con la gestión de Netanyahu tiene al mismo tiempo un significado religioso.

Nadie representa ese nexo como el actual embajador en Israel, el antiguo rabino personal del primer mandatario, Axel Wahnish. El religioso es quien provocó el llanto de emoción del presidente en un acto en la Catedral metropolitana y quien abrió su aproximación a cierta parte del mundo judío.

En 2012, Wahnish asumió el cargo de rabino jefe de ACILBA, la asociación oficial de la comunidad judía marroquí de Argentina. Fue en ese lugar donde conoció al presidente, en un vínculo que también la cuestión espiritual está muy ligada a lo religioso.

Tanto es así que primer mandatario más de una vez manifestió su deseo de convertirse a la religión judía.

Apenas asumido el cargo, Wahnish realizó una declaración polémica, en la que comparaba a su guiado con Maradona y Messi: ““Yo hace 20 años caía en Israel: Argentina-Maradona; hace 10 años: Argentina-Messi; ahora: Argentina-Milei. Es la triple M”. Además, Wahnish aseguró que Milei “no solo está luchando para hacer que Argentina vuelva a crecer y prosperar, también es el símbolo de lucha, libertad y democracia”. Milei acaba de decir que “El mandatario afirmó: “Mientras la gran mayoría hacía oídos sordos al crecimiento del antisemitismo en sus tierras, nosotros los denunciamos con más ímpetu”.