Dos de los representantes legislativos del presidente Javier Milei en Diputados, Martín Menem y Oscar Zago, le bajaron el tono a sus dichos respecto al Congreso, al que calificó como "nido de ratas". Para el presidente de la Cámara baja, se trató de "una manera de expresarse". Zago, uno de los apuntados por la vuelta a comisión del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", se desmarcó de la calificación de su jefe político. La interna de los libertarios con Mauricio Macri.

"Tenemos que dejar de lado este tipo de análisis, como que se cae el mundo por una expresión puntual", sostuvo el riojano este miércoles respecto a los dichos de Milei en Corrientes, donde nuevamente enfrentó al Congreso Nacional. Tratando de bajar algunos decibeles y con un mensaje dirigido a sus pares, sostuvo: "El Presidente tiene una manera de expresarse y no hay que dramatizar".

La frase del libertario no pasó desapercibida y despertó el enojo en ambas cámaras. Este martes, el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, expresó que como castigo a esos dichos debía ser rechazado el DNU 70/2023 que será tratado en comisión bicameral. Desde el Senado, el radical Pablo Blanco presentó un proyecto para repudiar sus dichos y pidió que el mandatario se disculpe en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Clima caliente.

Zago, en diálogo radial con Futurock, tampoco se plegó a los dichos del Presidente y dejó una particular declaración: "El Congreso no es un nido de ratas, yo me considero un hurón, que caza ratas".

Por otro lado, no confirmó si Milei realizará la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo dentro del palacio legislativo. Sin embargo, dejó clara su postura: "Prefiero que el discurso de Milei sea dentro del Congreso".

La ley ómnibus, su retroceso y la posibilidad de tratarla por partes

"Evaluaremos el momento oportuno para volver a poner la Ley Ómnibus sobre la mesa", sostuvo Menem en declaraciones a CNN radio esta mañana, tratando también de tender puentes con quienes fueron sus aliados hasta el retroceso del proyecto. Luego manifestó que "fue absolutamente mejorado por el PRO, el radicalismo y otros actores".

Zago, líder del bloque libertario en Diputados, sostuvo: "Volver a tratar la Ley Bases no parece ser factible, pero en las sesiones ordinarias es probable que se debata por temas, en forma más ágil". Además, aseveró que "se puede destrabar vía gobernadores", especialmente en el Senado. Como lo hizo todo el firmamento libertario luego de que la ley "Bases" regresara a comisión, volvió a plantear que hubo acuerdos que no se cumplieron, discurso similar al implementado por Milei al acusar de traidores a los mandatarios provinciales.

Martín Menem halagó a Milei y habló del "fracaso" de Cambiemos

Respecto a la actualidad del Poder Ejecutivo, el riojano sostuvo que Milei ganó las elecciones porque "la gente ha tomado la decisión de no votar más a los partidos tradicionales". Y agregó: "En 70 días de gestión, Milei está haciendo una tarea increíble".

Con críticas a la administración de Alberto Fernández, a la cual acusó de "hipotecar Argentina", sostuvo que Milei "seguramente va a cumplir con sus objetivos: terminar con la inflación y hacer que la economía crezca".

Macri volvió de vacaciones, se reunió con su mesa chica y va por la presidencia del PRO

Más allá de estos dichos, Menem se corrió del manual cuando criticó al ex gobierno nacional de Cambiemos: "El Gobierno de Mauricio Macri también fracasó", aseveró. La frase se da en un contexto brumoso, con informaciones cruzadas sobre una posible fusión entre La Libertad Avanza y el PRO bajo el argumento de la gobernabilidad.

Mientras tanto, Macri se perfila como el futuro presidente del partido que creó a principios de siglo. La declaración no es aislada y muestra que una línea interna de LLA se resiste a la llegada del ex presidente, quien durante el 2023 jugó fuerte para Milei y finalmente tuvo su premio.

