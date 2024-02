Amalia Granata: "A Milei lo veo más combativo con las mujeres"

La periodista y diputada provincial, Amalia Granata, considera que Milei es responsable de profundizar la grieta. “Enfrentar a la gente con la política es peligroso”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Amalia Granata es periodista y diputada provincial de Santa Fe.

Alejandro Gomel: ¿La casta tiene miedo o la casta está tranquila?

La casta hasta ahora no fue tocada, me parece que fue más un speech de campaña que lo llevó a ser presidente, y obviamente es válido. La gente escuchó el mensaje, fue uno de los pocos candidatos que dio propuestas y las está llevando a cabo, pero la que está pagando el ajuste es la clase media y los jubilados, la casta sigue intacta.

Sobre la casta y la supremacía moral

AG: ¿Te defrauda lo que está pasando? ¿Esperabas otra cosa?

No puedo hablar de gestión porque hace dos meses que está en el poder este Gobierno. Yo he tenido un vínculo muy cercano con Javier, de hecho hubo un intento de hacer una colación con mi espacio, pero no me gusta este Javier que roza lo autoritario.

Llamar a los diputados “nido de ratas”, pelearse con los gobernadores, denotar a los artistas, que podemos poner en discusión sobre el dinero que se les da, pero cambiarle el apellido a una artista, insultarla o marcar gente en twitter todo el tiempo, no es el cambio que la gente votó.

Insultador serial: la ira de Milei

AG: Me llamó la atención la relación de Milei con Carolina Piparo, en campaña recorrían la provincia juntos y ahora está marcada como traidora. Parecería que es una cuestión con las mujeres…

Sí, no lo veo tan enfático con los hombres, lo veo más combativo con las mujeres. Tampoco lo veo acompañado de la gente que lo hizo llegar a la presidencia, me incluyo porque fui una de las que más lo milité durante la campaña, pero hoy lo veo gobernando con la casta, como Patricia Bullrich, Guillermo Francos y Caputo. La gente que lo acompañó como Piparo, Marra y Villarruel, están a un costado

AG: Llamó la atención lo de Scioli también…

Bueno, hablando de casta claramente aparece Scioli. Hoy está gobernando con la casta que no tiene miedo porque está al lado de él y me parece un poco injusto lo que pasa con la gente que vino de afuera y lo acompañó en el proceso para que sea presidente.

Mientras Milei llama "traidores" a los gobernadores, Francos intenta tender puentes de diálogo

AG: Hay una pelea que está teniendo Milei con los gobernadores, especialmente con Santa Fe y Córdoba, ¿como estás viendo esto teniendo en cuenta la situación de Santa Fe con el narcotráfico?

Me parece innecesario, yo estoy en el espacio de Maxi Pullaro y es un tipo con el que podes hablar, compartí con él 4 años en la Cámara de Diputados, no es una persona cerrada al diálogo o que te confronta, me parece raro que Milei haga esto y lo confronte, Milei debería llamar a Maxi, él iría y trataría de solucionar las cosas, porque entiendo que lo que Maxi quiere es lo mejor para la provincia, así como Milei quiere lo mejor para el país. Santa Fe es una de las provincias que más produce, me parece que pelearse con el Gobernador de una de las provincias más productivas, que aportan tanto a la economía de la Argentina es innecesario, más cuando el gobernador no es una persona que te va a confrontar

Maximiliano Pullaro: "Si nos dieran lo que aportamos, el transporte en Santa Fe saldría 0 pesos"

Esto de insultar porque no le votaron la ley no es el modo, está poniendo a la gente en contra de muchas cosas, enfrentar a la gente con la política es peligroso, lo vemos incluso en los insultos en las redes, que la gente retoma como speech de campaña en contra de la política, y no está bueno porque el venía a hacer un cambio, a terminar con la grieta, pero la verdad es que la está profundizando. Está enfrentando a la sociedad con los que hacemos política y la verdad es que los que hacemos política también somos la sociedad, ayer fui al supermercado y salí en estado de shock, no es que porque soy diputada soy una casta especial: voy al supermercado, pago la prepaga, los aumentos del colegio son terribles y hacemos vaquita con los padres para comprar los útiles. Enfrentarnos a la sociedad constantemente y ponernos en el eje de que somos el mal que hace que la sociedad viva como viva no me parece, está mal.

"Rt hasta el infinito": Milei, otra vez contra los diputados que "haciéndose pasar por cambio votan con el kirchnerismo"

Daniel Montoya: A diferencia del kirchnerismo, Milei sentó su victoria en varias provincias, Santa Fe tuvo un papel decisivo a la par de Córdoba, Mendoza y San Luis. ¿Cómo ves que está procesando todo este ajuste y proceso de peleas que hay en la política la gente?

Creo que la gente todavía está en la etapa de luna de miel, de haber votado un cambio con la idea de que hay que resistir el ajuste porque todavía no lo sintió del todo, son pocos los argentinos que van a poder resistirlo. Ahora con el mes que se viene y el fin de las vacaciones la gente va a empezar a caer en la realidad, en el aumento de las prepagas y los impuesto, a partir de eso la gente va a tener menos tolerancia al ajuste, pero no porque quiera que el Gobierno se caiga y Milei se vaya, sino porque no va a tener espalda para resistirlo. Mi percepción es que se va a empezar a notar más en marzo cuando se empiece a caer un poco más en la realidad y comience el año.

